Один из крупнейших работодателей – Dollarama

Торговая сеть Dollarama – представляем эту компанию

Рассказываем о компании Dollarama, которая всегда набирает сотрудников и котрая постоянно расширяется.

Кто не знает о Dollarama – крупной канадской сети магазинов, предлагающих товары по низким ценам. Но компания не такая уж и старая, она была основана в Монреале в 1992 году Ларри Росси. Но, родившись в Монреале, с тех пор Dollarama постоянно расширяла поле деятельности и сегодня стала ведущей сетью дисконтных магазинов в Канаде.

Что надо знать о Dollarama:

По состоянию на начало 2023 года, Dollarama управляла по всей Канаде более чем 1400 магазинами, из них около половины в Квебеке (большая часть магазинов находится в Монреале, но и в других городах сотни магазинов компании. Что касается точного количества магазинов, информация постоянно меняется, но, как бы то ни было, Монреаль, будучи местом основания и штаб-квартиры Dollarama, собрал на своей территории самое большое количество магазинов

Но, как мы уже и сказали, с момента основания Dollarama значительно расширила свою сеть, открыв магазины по всей Канаде. Компания стремится к тому, чтобы быть доступной для широкого круга потребителей.

Что касается числа сотрудников, Dollarama является крупным работодателем. В компании работают десятки тысяч сотрудников как полный, так и неполный рабочий день. Однако точное количество сотрудников, как в целом по Канаде, так и конкретно в Квебеке, подвержено изменениям и зависит от текущей бизнес-стратегии и рыночных условий. В принципе, считается, что в Доллараме работает около ста тысяч человек, как в магазинах, так и на складах.

В Dollarama представлен широкий ассортимент товаров, включая домашние принадлежности, офисные принадлежности, игрушки, сезонные товары и десятки видов продуктов питания.

Ценовая политика: Изначально все товары в магазинах Dollarama продавались по единой цене в 1 доллар, но со временем сеть расширила свой ценовой диапазон, включив товары стоимостью до 5 долларов. Это вызвано, конечно, инфляционными процессами, но и желание фирмы расширить номенклатуру.

Но магазины привлекают покупателей не только ценами и ассортиментом. Они популярны среди потребителей благодаря удобному расположению магазинов – компания стремится открывать магазины, охватывая как можно большую территорию.

Как и многие другие сети дисконтных магазинов, Dollarama получает бОльшую прибыль в периоды экономических затруднений, поскольку потребители ищут более доступные варианты покупок. В принципе, появление Dollarama в Канаде оказало серьёзное влияние на розничную торговлю в стране, заставив конкурентов пересматривать стратегии ценообразования и ассортимента.

В последние годы Dollarama также усилила свое присутствие в интернете, хотя основная часть продаж все еще приходится на физические магазины. Dollarama продолжает оставаться важным игроком в секторе розничной торговли Канады, предлагая потребителям удобный и доступный способ покупки широкого спектра товаров.

Ознакомиться с вакансиями в Доллараме можно на странице вакансий на сайте компании: https://www.dollarama.com/fr-CA/corp/carrieres