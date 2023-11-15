Осень — зима 2023: что ожидать от цен на рынке недвижимости?

Те, кто планировал купить дом этой осенью, наверняка следит за ростом процентов под ипотечный кредит. И не только они. Те, кто уже приобрёл недвижимость и должен возобновить ипотеку в этом году, тоже с замиранием сердца следит, какие диспуты разгораются в прессе по поводу растущих банковских интересов.

Сейчас уже становится ясно, что цены на жилье в скором времени не вырастут, а скорее всего упадут, в первую очередь на квартиры (кондоминиум или сокращенно кондо), которые менее популярны, чем дома.

Мои клиенты, которые в 2022 году квалифицировались банком на покупку дома на 500 000$, в этом году квалифицируются только на покупку дома или кондо за 400 000$. Поэтому многое из них считают, что лучше купить хорошее кондо, чем плохой дом. Надо учитывать, что покупка кондо гораздо сложнее покупки дома, т.к. вы не только покупаете ваше личное пространство, но и места общего пользования с ограниченным использованием, такие как балконы или парковочные места. Каждый владелец должен соблюдать правила проживания в доме. Например, может быть запрещено иметь собак, готовить барбекю на балконе или мыть автомобиль на парковке.

После того как предложение покупателя было принято продавцом, у будущего собственника есть 10 дней на изучение годовых собраний и финансовых отчетов за последние 3 года. Если покупатель не удовлетворен финансовым состоянием кондоминиума, например в заседании за 2021 год принято решение поменять крышу в 2024 году и приблизительная оценка составляет 200 000$, а на счету у кондоминиума есть только 50 000$, что явно недостаточно и грозит срочными дополнительными выплатами, это может являться уважительной причиной для отказа от покупки.

Вот два интересных варианта кондо в Brossard на Южном Берегу Монреаля:

Кондо с 3 спальнями и гаражом, 359 000$:

Кондо с 2 спальнями и гаражом, 298 000$:

В Монреале тоже есть неплохие предложения:

Кондо с 2 спальнями и гаражом, 347 700$ :

Кондо с 3 спальнями и гаражом, 349 000$ :

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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