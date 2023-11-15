Абвер против Канады и Квебека

Из канадской истории. Подвиги германского Абвера в Квебеке

Реальная история из противостояния между гитлеровским Абвером и жителями квебекского захолустья.

Только глухой не слышал о подвигах Абвера – военной разведки гитлеровской Германии, возглавляемой гениальным Канарисом. О великолепных профессионалах, умело проникающих в секреты союзников, ходят легенды. И если бы не Штирлиц, кто знает, не одержал бы Абвер великую победу.

Вот совершенно правдивая, совершенно реальная и совершенно верная история о незабываемом подвиге старшего офицера Абвера, проникшего к сердцу врага, в святая святых – прямо к стенам великого Квебека. Все данные, имена, цифры точны. Это не выдумка. История достаточно известна.

В октябре 1942 года немецкая подводная лодка U-518 выходит в свой первый боевой поход. На борту лодки майор Абвера Вернер фон Яновский – старший офицер лучшей разведки мира, долгие месяцы готовившийся, под чутким руководством старших товарищей, к важнейшей для немцев операции – заброске резидента Абвера в Канаду с целью создания разведсети и поставки информации об атлантических конвоях – единственном пути снабжения союзников в Европе и Северной Африке и одним из основных путей снабжения оружием и продовольствием Советского Союза.

Важность налаженной резидентуры в Канаде переоценить невозможно. Основные конвои формируются в Галифаксе, в Квебеке и в Ньюфаундленде, но общее руководство и координация осуществляются из Квебека. Поэтому естественно, что резидента надо засылать именно в Квебек.

2 ноября 1942 года лодку обнаруживает французский тральщик в составе ВМС Де Голля. Он сообщает координаты канадскому тральщику, и оба корабля начинают преследование. В осеннем тумане лодка не только успешно уходит от атак, но и топит оба корабля. Более тридцати французских и канадских моряков погибают. Кстати, оба корабля потоплены из надводного положения.

9 ноября лодка подходит к берегу в районе города New-Carlisle – неподалеку от города Квебека. Майор Вернер фон Яновский высаживается на пустынных берегах района Гаспези. Он готов к действиям. Его французский безупречен. Его знания непревзойденны. Его готовили лучшие германские разведчики. Успех операции обеспечен. Подводники свою задачу выполнили – доставили майора в Квебек. Теперь берегись, канадцы! Абвер высадился!

Майор Яновский топит шлюпку, надевает сухую одежду и идет в город. Он заходит в одну из центральных гостиниц городка и просит комнату на одну ночь — он только что приехал из города Квебек по делам, а завтра едет обратно. Майор заказывает завтрак и, поедая яичницу с беконом, болтает, разумеется, по-французски, с хозяином. В ходе болтовни, он упоминает, что в Карлисле впервые, а, вообще-то, всю жизнь прожил в городе Квебек, где родился и вырос.

Тут-то хозяин гостиницы – обычный мужик-провинциал, в жизни про Абвер не слышавший и дальше своей деревни не выезжавший, впервые задумывается и поглядывает на странного постояльца с удивлением. Однако, всякое в жизни бывает, мало ли, почему коренной столичный житель говорит с французским прононсом, совершенно не по-квебекски. Может у них, в столицах, так принято… Странно конечно, но всякое бывает.

Тут великий разведчик Абвера закуривает, после чего оставляет спички на столе. Хозяин ошарашенно замечает, что спички произведены во Франции, сделаны из картона, а не из дерева, как в Квебеке. И тут хозяин смекает, что речь идет о проверке со стороны спецслужб – ведь идет война и всюду развешаны афиши – Внимание! Враг подслушивает!. Вот его и проверяют на бдительность – обращает ли он внимание на незнакомцев, ведущих себя странно. Ага! Теперь хозяин в полной уверенности, что речь идет о проверке.

Тут фон Яновски небрежно интересуется, а когда идет автобус в Квебек – мол, нет ли в гостинице расписания. Хозяин хитро прищуривается и отвечает, горестно разведя руками, что расписания не держит, а гостю надо сходить на вокзал, где оно вывешено, благо, всё тут под рукой.

Как только гость, расплатившийся за завтрак, отправляется на вокзал, мужик бежит к соседу полицейскому и сообщает тому, что тут проходят учения на бдительность, хватай подозрительного, заслужи премию!

Полицейский тут же звонит в столичное управление за инструкциями. Там удивленно переспрашивают – никаких сведений об учениях и проверках у них нет. Одним словом, великого разведчика Абвера Вернера хватают под белы ручки.

Тот возмущен – за что честного человека хватаете, сатрапы. Полицейские ехидно интересуются, с какого перепою он расплатился за кофе деньгами, вышедшими в Канаде из обращения 3 года назад и как это он добрался в Нью-Карлисл, если с середины октября действует зимнее расписание, автобусы раз в неделю ходят, последний автобус, аккурат дней пять назад случился. Одновременно, контрразведчики потешаются над акцентом «коренного квебекца».

Вернер фон Яновски вынужден сознаться после 15 минут допроса. Шпион разоблачен в ходе первого же разговора с полуграмотным провинциальным хозяином постоялого двора. Вот такой гениальный Абвер.

До конца войны фон Яновски строит разветвленную сеть и регулярно уведомляет Абвер о сроках выхода, загрузке и маршрутах конвоев. А Абвер на основе этой информации строит стратегию германского флота.

Яновски за каждое сообщение получает дополнительную пайку и сигарету. А иногда ему даже позволяют прогуляться по улицам. Впрочем, к началу 45 года даже Абвер сообразил, что его водят за нос вот уже три года – настолько ни разу Яновски верной информации не дал.

Вот такая гениальная разведслужба была у нацистской Германии.

А вот подводники – те дело другое. Те – не Абвер. Та самая подлодка U-518 потопила еще около десятка транспортов и боевых кораблей союзников и сама была потоплена американскими эсминцами у Азорских островов 20 апреля 1945 года, в последние дни войны. Весь экипаж, состоявший из 56 человек, погиб. Быть потопленными среди последних… не повезло. Зато Яновски уцелел и даже служил после войны в бундесвере, в генштабе. Наверно, опыт молодежи передавал. И рассказывал про величайшую разведслужбу в мире – неподражаемый Абвер.

Примечание: В некоторых источниках указывается, что разоблачил германского шпиона не хозяин постоялого двора, а его сынишка-школьник. Возможно, именно мальчик рассказал папе о подозрительном постояльце. Если так, то ещё смешнее подросток тут же разоблачил шпиона.