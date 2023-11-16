Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадская Lucara потратит $20,3 млн на геологоразведку алмазов в Ботсване
Фото: https://www.mining.com/

Канадская Lucara потратит $20,3 млн на геологоразведку алмазов в Ботсване

Виктория Христова Ноя 16, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 39 Просмотров

Результаты за третий квартал 2023 года оценила как блестящие канадская компания Lucara Diamond Corp, владеющая в Ботсване рудником Корове.

 

Результаты алмазодобывающей компании на конец сентября 2023 года были выше аналогичных показателей прошлого года на 14% и составили $56,9 млн. Этому достижению поспособствовали также низкие эксплуатационные расходы, которые составляли $28,62 за тонну по сравнению со средним показателем от $32,5 до $35,50.

Главный исполнительный директор и президент Lucara Diamond Corp Уильям Ламб прокомментировал в своем заявлении: «Результаты третьего квартала для компании были очень хорошими, если принять во внимание динамику рынка и текущее состояние алмазного сектора».

Канадская компания, владеющая рудником Корове, расположенным в Центральном округе Ботсваны, заявила, что ей удалось переработать 98 311 каратов необработанных алмазов.

Компания намерена продлить срок службы своего актива до 2040 года, перейдя к подземной добыче с 2028 года. Lucara заявила, что выделит $20,3 млн на необходимые для этого геологоразведочные работы.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*