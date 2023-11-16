В Канаде отменили конные соревнования из-за болезни лошадей

Вспышка вируса герпеса лошадей (EHV-1) привела к отмене всех конных соревнований в канадской провинции Новая Шотландия.

В результате вспышки пали три лошади, гибель еще одной предположительно также связана с этой болезнью. Все четыре лошади находились в одной конюшне.

Лошадиный вирус герпеса отличается высокой заразностью и смертностью порядка 50%. Он передается воздушно-капельным путем, а также может передаваться через предметы в конюшнях.

Отмечается, что многие лошади являются носителями вируса, однако проблемы вызывает неврологический штамм. Как и у людей, болезнь развивается при ослаблении иммунитета, например, из-за стресса. Обычно вирус вызывает респираторные заболевания, он может привести к выкидышу у кобылы.

Отмечается также, что картину распространения, вероятнее всего, удастся получить через две недели. Если больше таких случаев не будет, значит распространения смертельного вируса, скорее всего, удалось избежать.