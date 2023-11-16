В Канаде заявили о кризисе продовольственной безопасности

Кризис продовольственной безопасности был отмечен в отчете канадского продовольственного банка Daily Bread Food Bank за 2023 год.

В отчете под названием «Кто голоден» говорится о 2,53 млн посещений 150 продовольственных банков в Торонто в 2023 году. Это на 51% больше, чем в 2002 году и на 154% больше, чем в 2022 году. В среднем услугами продовольственных банков пользуется каждый десятый житель Торонто. Из новых клиентов продовольственных банков в 52% семей есть работающие люди.

«Это за гранью, — описал положение дел генеральный директор Daily Bread Food Bank Нил Хетерингтон. — У меня нет слов для описания того, что это за кризис».

По словам директора, во время борьбы с коронавирусом к продовольственным банкам обращались от 60 тыс. до 120 тыс. граждан в месяц. В октябре 2023 года их насчитали 275 тыс. Хетерингтон назвал такое положение дел «непристойным».

Было подсчитано, что после внесения квартплаты и оплаты коммунальных услуг у посетителей продовольственных банков в среднем остается по $6,67 на человека в день — на еду и другие надобности. В прошлом году эта цифра составляла $8,01.

Напомним, в Канаде зафиксирован быстрый рост социального неравенства среди населения. За минувшие годы самые богатые стали еще богаче, а самые бедные — еще больше обеднели.