Правительство Канады обновило список стран, турпоездки в которые “противопоказаны”.

В новый список “опасных” стран попали популярнейшие туристические направления у канадцев. Будем надеяться, положение скоро улучшится.

Дело близится к зиме и, конечно, народ пытается вырваться на юг, дабы провести в жарких краях хотя бы пару недель, а то и всю зиму, если работа онлайн или пенсия позволяют. А правительство Канады, между тем, бдит и заботится о здоровье и безопасности граждан. 10 ноября федеральное правительство опубликовало очередное предупреждение о нежелательности поездки в наиболее опасные страны. Регулярные предупреждения носят рекомендательный характер и призваны помочь отпускникам лучше ориентироваться в обстановке страны, которую канадцы выбрали для отпуска. Причины для объявления страны “опасной” могут быть самыми разными – от криминальной обстановки, до развала экономики и сезона ураганов. 10 ноября в список были внесены следующие страны (в списоке не включаются страны, где идёт война и которые вошли в список ранее):

Ямайка! Одно из любимых мест отдыха канадцев. Но в последнее время в стране резко возросла преступность. Участились нападения на иностранных туристов с целью ограбления, особенно на тех, кто отклонился от традиционного туристического маршрута или же клюнул на приманку местного торговца зельем. К сожалению, всё более часты вооружённые нападения. В последнее время были случаи ранений и даже убийств туристов. Особенно разгулялись преступники в столице и других больших городах. Если уж поехали, то правительство советует не отходить от известных туристических пляжей, не бродить по улицам в одиночку, не отходить от группы.

Мексика. Ситуация ещё сложнее, чем на Ямайке. Уровень преступности вырос. И, что хуже всего, если раньше традиционные туристические зоны жили в относительной безопасности, сегодня грабители орудуют и там. К тому же, в последние недели на страну обрушились сильные ураганы, многие районы затоплены, бензин иногда не достать, электроэнергия подаётся с перебоями.

Колумбия. Туристические зоны не так уж и опасны, но территории в радиусе 50-100 км от границы с Венесуэлой лучше не посещать. Избежать ограбления в этих районах можно лишь чудом. И нападения на туристов случаются всё чаще и в столице. Убивают туристов чуть ли ни каждый день – по местной традиции, ограбление часто сопровождается стрельбой на поражение. Более того, грабители в последнее время переодеваются полицейскими.

Эквадор. ещё одна латиноамериканская страна с высочайшим уровнем преступности. Кроме того, в конце октября в стране было введено рационирование электроэнергии, ток подаётся 2-4 часа в день, и такое положение сохранится по меньшей мере до середины декабря.

Перу. Ещё хуже, чем в Колумбии и Эквадоре. Кроме обычной разгулвшейся преступности, здесь не утихают политические волнения, схватки между партиями, перекрытия дорог манифестантами, захват зданий, сожжение автобусов и прочие прелести нестабильного режима.

Марокко. Как правило, страна в списки “опасных” не попадает. Но на сей раз обстановка накалена. Часть общества поддерживает Хамас, часть не желает лезть в драку. Правительство, по меньшей мере, сегодня, реагирует на пропалестинские манифестации резко, что вызывает ответную реакцию. Опасения больших волнений серьёзны. А уж иностранцев будут бить не по паспорту, как водится у сторонников террора.

Южная Африка. Уровень преступности зашкаливает. Белого человека сначала могут побить, а потом извиниться, горестно заметив, что спутали, не поняли, что он канадец, а не американец или англичанин. И тоже проблемы с электроэнергией, с обеспечением бензином, с дефицитом продуктов питания.

Доминиканская республика. Ещё одно популярнейшее направление для канадцев. Общая обстановка нормальна. Но предупреждение вызвано тем, что по стране сейчас сложно передвигаться – власти установили барьеры, ввели патрулирование дорог, закрыли сухопутную границу с Гаити. Все эти меры вызваны нашествием банд из Гаити. Посему рекомендуется не покидать туристические города и не забывать о том, что в любой момент могут проводиться облавы на преступников. Просто рекомендуется соблюдать осторожность.