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Общество Криминал Правительство Канады обновило список “опасных для поездок” стран
Jamaique
Отель на Ямайке. Фото Меган Хорхенсен.

Правительство Канады обновило список “опасных для поездок” стран

Megan Jorgensen Ноя 16, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых, Путешествия, туризм Оставить комментарий 71 Просмотров

Правительство Канады обновило список стран, турпоездки в которые “противопоказаны”.

В новый список “опасных” стран попали популярнейшие туристические направления у канадцев. Будем надеяться, положение скоро улучшится.

Дело близится к зиме и, конечно, народ пытается вырваться на юг, дабы провести в жарких краях хотя бы пару недель, а то и всю зиму, если работа онлайн или пенсия позволяют. А правительство Канады, между тем, бдит и заботится о здоровье и безопасности граждан. 10 ноября федеральное правительство опубликовало очередное предупреждение о нежелательности поездки в наиболее опасные страны. Регулярные предупреждения носят рекомендательный характер и призваны помочь отпускникам лучше ориентироваться в обстановке страны, которую канадцы выбрали для отпуска. Причины для объявления страны “опасной” могут быть самыми разными – от криминальной обстановки, до развала экономики и сезона ураганов. 10 ноября в список были внесены следующие страны (в списоке не включаются страны, где идёт война и которые вошли в список ранее):

Ямайка! Одно из любимых мест отдыха канадцев. Но в последнее время в стране резко возросла преступность. Участились нападения на иностранных туристов с целью ограбления, особенно на тех, кто отклонился от традиционного туристического маршрута или же клюнул на приманку местного торговца зельем. К сожалению, всё более часты вооружённые нападения. В последнее время были случаи ранений и даже убийств туристов. Особенно разгулялись преступники в столице и других больших городах. Если уж поехали, то правительство советует не отходить от известных туристических пляжей, не бродить по улицам в одиночку, не отходить от группы.

Мексика. Ситуация ещё сложнее, чем на Ямайке. Уровень преступности вырос. И, что хуже всего, если раньше традиционные туристические зоны жили в относительной безопасности, сегодня грабители орудуют и там. К тому же, в последние недели на страну обрушились сильные ураганы, многие районы затоплены, бензин иногда не достать, электроэнергия подаётся с перебоями.

Колумбия. Туристические зоны не так уж и опасны, но территории в радиусе 50-100 км от границы с Венесуэлой лучше не посещать. Избежать ограбления в этих районах можно лишь чудом. И нападения на туристов случаются всё чаще и в столице. Убивают туристов чуть ли ни каждый день – по местной традиции, ограбление часто сопровождается стрельбой на поражение. Более того, грабители в последнее время переодеваются полицейскими.

Эквадор. ещё одна латиноамериканская страна с высочайшим уровнем преступности. Кроме того, в конце октября в стране было введено рационирование электроэнергии, ток подаётся 2-4 часа в день, и такое положение сохранится по меньшей мере до середины декабря.

Перу. Ещё хуже, чем в Колумбии и Эквадоре. Кроме обычной разгулвшейся преступности, здесь не утихают политические волнения, схватки между партиями, перекрытия дорог манифестантами, захват зданий, сожжение автобусов и прочие прелести нестабильного режима.

Марокко. Как правило, страна в списки “опасных” не попадает. Но на сей раз обстановка накалена. Часть общества поддерживает Хамас, часть не желает лезть в драку. Правительство, по меньшей мере, сегодня, реагирует на пропалестинские манифестации резко, что вызывает ответную реакцию. Опасения больших волнений серьёзны. А уж иностранцев будут бить не по паспорту, как водится у сторонников террора.

Южная Африка. Уровень преступности зашкаливает. Белого человека сначала могут побить, а потом извиниться, горестно заметив, что спутали, не поняли, что он канадец, а не американец или англичанин. И тоже проблемы с электроэнергией, с обеспечением бензином, с дефицитом продуктов питания.

Доминиканская республика. Ещё одно популярнейшее направление для канадцев. Общая обстановка нормальна. Но предупреждение вызвано тем, что по стране сейчас сложно передвигаться – власти установили барьеры, ввели патрулирование дорог, закрыли сухопутную границу с Гаити. Все эти меры вызваны нашествием банд из Гаити. Посему рекомендуется не покидать туристические города и не забывать о том, что в любой момент могут проводиться облавы на преступников. Просто рекомендуется соблюдать осторожность.

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