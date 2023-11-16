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Общество Здоровье, медицина Конгрессу США сообщили, что белок-шип коронавируса является токсином

Конгрессу США сообщили, что белок-шип коронавируса является токсином

Виктория Христова Ноя 16, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Оставить комментарий 64 Просмотров

«Отсутствие информированного согласия» при вакцинации граждан США осудил доктор Роберт Мэлоун 13 ноября на слушаниях в конгрессе США.

 

Во время слушания по делу о травмах, вызванных уколами мРНК Covid-19, Мэлоун особенно осудил «принуждение и соблазнение», наблюдавшиеся во время пандемии, а также «отсутствие информированного согласия», которое, по его словам, имело место в США и Канаде.

Мэлоун также рассказал конгрессменам о техническом документе о вакцинах Pfizer, полученным правительством Японии. В этом документе сама компания Pfizer «раскрывает широкий спектр побочных эффектов». Затем Мэлоун рассказал, как ему затыкали рот, когда он об этом рассказал в социальных сетях.

«Это был печально известный подкаст DarkHorse, в котором я упомянул, что белок-шип — это токсин. Это еще одна вещь, за которую меня высмеивали. Но теперь данные ясно показывают, что на самом деле белок-шип, полезная нагрузка, которая вырабатывается в вашем организме с помощью этих прививок, на самом деле токсичен для вас», — заявил Мэлоун.

Мэлоун также сказал во время слушания, что он сам принял две дозы прививки от COVID-19 от Moderna в 2021 году и до сих пор лечится от последствий. «Моя вторая доза была одной из „горячих“ или „плохих партий“, и у меня были серьезные побочные эффекты, я все еще продолжаю получать медицинскую помощь от них, — объяснил Мэлоун, — далеко не столь серьезных, как у многих пострадавших от вакцины, но тем не менее это так. Повреждение сердца и т. д.»

Напомним, доктор Роберт Мэлоун проходил обучение на медицинском факультете Северо-Западного университета, а затем после аспирантуры стажировался в Гарвардском университете, проходил клиническую практику в Калифорнийском университете в Дэвисе, а также работал в Калифорнийском университете в Сан-Диего и в Солковском институте молекулярной биологии и вирусологии.

В конце 80-х годов он сделал ряд открытий в молекулярной биологии, что привело к выдаче девяти патентов. Патенты охватывают платформенную технологию использования мРНК и липидных наночастиц в целях вакцинации и в других целях.

 

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