Конгрессу США сообщили, что белок-шип коронавируса является токсином

«Отсутствие информированного согласия» при вакцинации граждан США осудил доктор Роберт Мэлоун 13 ноября на слушаниях в конгрессе США.

Во время слушания по делу о травмах, вызванных уколами мРНК Covid-19, Мэлоун особенно осудил «принуждение и соблазнение», наблюдавшиеся во время пандемии, а также «отсутствие информированного согласия», которое, по его словам, имело место в США и Канаде.

Мэлоун также рассказал конгрессменам о техническом документе о вакцинах Pfizer, полученным правительством Японии. В этом документе сама компания Pfizer «раскрывает широкий спектр побочных эффектов». Затем Мэлоун рассказал, как ему затыкали рот, когда он об этом рассказал в социальных сетях.

«Это был печально известный подкаст DarkHorse, в котором я упомянул, что белок-шип — это токсин. Это еще одна вещь, за которую меня высмеивали. Но теперь данные ясно показывают, что на самом деле белок-шип, полезная нагрузка, которая вырабатывается в вашем организме с помощью этих прививок, на самом деле токсичен для вас», — заявил Мэлоун.

Мэлоун также сказал во время слушания, что он сам принял две дозы прививки от COVID-19 от Moderna в 2021 году и до сих пор лечится от последствий. «Моя вторая доза была одной из „горячих“ или „плохих партий“, и у меня были серьезные побочные эффекты, я все еще продолжаю получать медицинскую помощь от них, — объяснил Мэлоун, — далеко не столь серьезных, как у многих пострадавших от вакцины, но тем не менее это так. Повреждение сердца и т. д.»

Напомним, доктор Роберт Мэлоун проходил обучение на медицинском факультете Северо-Западного университета, а затем после аспирантуры стажировался в Гарвардском университете, проходил клиническую практику в Калифорнийском университете в Дэвисе, а также работал в Калифорнийском университете в Сан-Диего и в Солковском институте молекулярной биологии и вирусологии.

В конце 80-х годов он сделал ряд открытий в молекулярной биологии, что привело к выдаче девяти патентов. Патенты охватывают платформенную технологию использования мРНК и липидных наночастиц в целях вакцинации и в других целях.