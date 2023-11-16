Средние цены на аренду жилья в Канаде вырастут до рекордно высокого уровня

Цены на аренду жилья в Канаде достигли нового максимума, средняя запрашиваемая цена в октябре составила 2149 долларов в месяц, согласно новому отчету, составленному канадским сайтом объявлений об аренде.

В соответствии с Rentals.ca и исследовательской фирмы Urbanation, занимающейся недвижимостью, канадский рынок продолжил свою восходящую траекторию: данные свидетельствуют о месячном росте на 1,5% по сравнению с августом и годовом росте на 11,1%.

В отчете отмечается двузначный рост в годовом исчислении, а годовой уровень инфляции арендной платы вырос до самого высокого уровня за девять месяцев.

Показатели отчета основаны на новых объявлениях, а не на том, сколько платят существующие арендаторы в месяц.

Что касается типов аренды, то в квартирах с одной спальней зафиксирован самый быстрый ежегодный рост запрашиваемых арендных ставок, который вырос на 15,5%, достигнув в среднем 1905 долларов.

Квартиры с двумя спальнями стоили в среднем 2268 долларов, что на 13,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как квартиры с тремя спальнями подорожали на 11,4%, составив в среднем 2514 долларов.

Студии, представляющие собой наиболее экономичный вариант, показали самый низкий рост в годовом исчислении – на 11,3%, в среднем стоимость аренды составила 1511 долларов.

Запрашиваемая арендная плата за специально построенные квартиры и кондоминиумы в сентябре в среднем достигла рекордно высокого уровня в 2078 долларов, увеличившись на 1,6% в месячном исчислении и на 13,3% в годовом исчислении.

В разбивке данных по регионам Новая Шотландия и Альберта лидировали среди провинций по росту арендной платы как за специально построенные квартиры, так и за квартиры в кондоминиумах в сентябре, с показателями 15,4% и 15,3% соответственно.

Новая Шотландия превзошла Альберту по средней запрашиваемой арендной плате за квартиры, достигнув 2088 долларов, в то время как Альберта выросла до 1663 долларов.

Квебек занял третье место по темпам ежегодного роста – 13%, за ним следует Британская Колумбия с показателем 12,3%.

Несмотря на один из самых высоких темпов роста в годовом исчислении, запрашиваемая арендная плата в Квебеке оставалась ниже среднего показателя по стране и составляла 1970 долларов, в то время как в Британской Колумбии был самый высокий средний показатель среди всех провинций – 2656 долларов.

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