Премьер-министра Канады просят выйти из собственной партии

Позиции Либеральной партии Канады сильно ослабли в опросах общественного мнения.

Избиратели недовольны жильём и инфляцией, из-за чего премьер-министр Джастин Трюдо сталкивается с призывами уйти даже со стороны самых стойких приверженцев его собственной политической партии.

Канадскому премьеру, возможно, уже не придётся встретиться с избирателями до 2025 года, благодаря соглашению о разделе власти с левой оппозиционной группой. Это даёт ему некоторую возможность попытаться изменить ситуацию. Но, с другой стороны, этого также достаточно для того, чтобы Трюдо ушёл в отставку или был вытеснен из руководства партии.

«Эта тенденция формируется уже некоторое время, — говорит Эндрю Эннс из опросной компании Leger. – Когда настроения сильно меняются, люди принимают решение о лидере.

И в этом случае с господином Трюдо они решили, что у него просто нет средств для решения проблем, с которыми они сейчас сталкиваются». Он объяснил падение рейтингов канадских либералов усталостью избирателей именно от премьера.