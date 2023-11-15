Компания Илона Маска второй раз попробует отправить Starship в космос

Второй тестовый запуск Starship запланировала компания SpaceX, сообщает пресс-служба компании 13 ноября на странице в соцсети X.

«Starship готовится к запуску уже 17 ноября в ожидании окончательного одобрения регулирующих органов», — говорится в сообщении.

Запуск планируется в штате Техас на площадке Бока-Чика. В компании задумали отправить корабль на высоту до 250 км, на которой он должен будет совершить один виток вокруг Земли.

Первые испытания, прошедшие в апреле 2023 года, закончились неудачно. Сразу со старта не зажглись часть двигателей, затем отключились другие. В дальнейшем отказала вся система корабля и он рухнул на четвертой минуте старта.

По сообщениям Маска, компания провела большую работу по устранению всех ошибок, а также модернизировала отдельные системы. Например, впервые будет использован метод «горячего разделения», при котором верхняя ступень будет включать двигатели до отсоединения с нижней.

SpaceX планирует показать испытания в прямом эфире, для этого создан специальный сайт. Трансляция начнется за полчаса до запуска.