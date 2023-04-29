Люди, которые сыграли важную роль в событиях и которые определили лицо Квебека и Канады на протяжении всей истории

Продолжение изложения кратких сведений о биографиях тех лиц, которые сыграли важную роль в событиях, которые определили лицо Квебека и Канады на протяжении всей истории.

По просьбе читателей, продолжаем краткие рассказы о людях, которые сыграли важную роль в истории Квебека и Канады, чьи имена присвоены улицам, городам, районам, школам, больницам, аэропортам. Знание этих персонажей – часть культуры Квебека и Канады.

Мишель Саррасен (Michel Sarrazin) 1659-1734. Королевский врач, военный хирург, руководитель службы здравоохранения Канады. В 1700 году провёл первую в Канаде (возможно, и во всей Америке) операцию по удалению раковой опухоли у пациентки. Описал множество лекарственных растений. Его именем названа трава Sarracenia purpurea.

Жан Франсуа Голтье (Jean François Gaultier) 1708-1756. Королевский врач Канады (руководитель службы здравоохранения колонии) с 1742 года. Составил первый каталог растений Канады и подробно описал их (работа начата его предшественником, доктором Саррасином). Основал первую метеостанцию Канады. Скончался от чумы, заразившись во время лечения больных. Его именем названа трава Gaultheria.

Сен-Люк де ля Корн (Saint-Luc de la Corne) 1711-1784. Французский генерал. Командовал корпусом, состоявшим из индейских воинов. Ранен несколько раз в боях. После перехода Канады под управления Великобританией , входил в состав законодательного Совета Канады.

Луи Жозеф маркиз де Монкальм (Louis-Joseph marquis de Montcalm) 1712-1759. Французский полководец. Отличился в европейских войнах, неоднократно ранен. В 1756 году направлен в Канаду. Провёл ряд успешных кампаний. Весной 1759 года, назначен главнокомандующим. Смертельно ранен в решающем сражении в долине Св.Авраама.

Франсуа Шарль де Бурламак (François-Charles de Bourlamaque) 1716-1764. Французский генерал, направлен в Канаду в 1756 году. Одержал ряд побед над англичанами. Неоднократно ранен. Отличался не только отвагой, но и стремлением сохранить жизни подчинённых. Скончался на посту губернатора Гваделупы.

Франсуа Гастон герцог де Леви (François-Gaston duc de Lévis) 1719-1787. Французский генерал. Одержал ряд побед, назначен главнокомандующим после гибели Монкальма. Разгромил англичан в битве при Сант-Фуа (Sainte-Foy) 26 апреля 1760 года, которое, впрочем, не повлияло на исход войны. Маршал Франции с 1783 года.

Флёри Меспле (Fleury Mesplet) 1735-1794. Вошёл в Монреаль вместе с американскими войсками в 1775 году. Напечатал призыв поддержать борьбу за независимость. После ухода революционных войск остался в Монреале. С 1778 издавал Gazette Littéraire, журнал революционной направленности. Провёл три года в заключении. После освобождения основал The Gazette, первую газету Канады, выходящую до сих пор.

Джеймс МкГилл (James McGill) 1744-1813. Шотландец по происхождению. Поселился в Канаде в 1766 году, занимался торговлей пушниной, лесом, мукой, недвижимостью. Прекрасно говорил на обоих языках Канады. Член исполнительного Совета страны. Основал монреальский университет МкГилл, первое высшее учебное заведение Канады.

Джон Молсон (John Molson) 1763-1836. Предприниматель. Иммигрирует в Канаду из Великобритании в 1782 году. Построил первый канадский пароход. В 1786 году, основывает в Монреале пивоварню, которая на сегодняшний день стала крупнейшим производителем пива в Канаде и пятой пивной компанией в мире. Bavaria, Richards, Carling, Cool и много других марок пива – это Молсон.

Монсеньор Жозеф-Октав Плеси (Mgr Joseph-Octave Plessis) 1763-1825. Первый архиепископ Канады, политический деятель, отстаивал интересы франкоязычного населения, занимая умеренные позиции. Считал, что необходимо повысить образовательный уровень населения, в связи с чем основал много школ и колледжей.

Мишель Бибо (Michel Bibaud) 1782 – 1847. Поэт, журналист и историк. Первый канадец, опубликовавший сборник стихов (в 1830 году) и многотомную Историю Канады (в 1837) для подростков.