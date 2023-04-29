Канада и хаос на Гаити. Что делать и кто виноват?

Канада тратит сотни миллионов долларов на военную и полицейскую помощь Гаити, но будет ли толк?

Канада усиливает вливания в Гаити, пытаясь не допустить окончательного сползания страны в хаос, но можно ли надеятьс на успех?

Гаити погружается в хаос, уличные банды правят бал. Какова роль Канады в попытке выбраться из кризиса?

Положение в Гаити всё осложняется. Из-за беспредельного владычества уличных банд и противоборствующих группировок даже выйти на центральные улицы столицы свегодня проблематично из опасности нападения грабителей. А дома и квартиры грабятся ежечасно. К тому же, улицы перекрыты баррикадами, а бандиты совершают настоящие облавы, внезапно окружая целые кварталы и грабя всех, кто попадётся под руку. Даже в окрестностях посольства Канады творится разбой. Подъезды к международному аэропорту Туссен-Лувертюр затруднены и проехать к нему можно лишь в сопровождении охраны.

Перечислять последние события можно долго, но один факт не вызывает сомнений — страна тонет в пучине хаоса.

Правительство Канады на сайте, где рассказывается о рекомендациях путешественникам, предупреждает канадских граждан о необходимости крайней осторожности во время передвижений по острову, о необходимости иметь с собой запасы еды, воды и горючего, об крайней степени риска при попытке проехать через барьеры, выставленные неизвестными и тому подобных опасностях.

Представители гаитянского землячества в Канаде призывают канадское правительство оказать реальную и серьёзную помощь стране. Как известно, практически все гаитянцы, бегущие от террора и приезжающие в Канаду, обосновываются в Квебеке по простой причине — родной язык у гаитянцев — французский.

Но среди гаитянцев, живущих в Канаде, единства тоже нет. Часть из них требует увеличения военного присутствия Канады, увеличения поставок вооружений, большего участия канадских военных и полицейских в подготовке местных сил правопорядка. Зато другая часть землячества возражает против усиления присутствия Канады и считает, что это участие лишь способствует росту преступности и напряжённости.

В любом случае, всё больше и больше гаитянских беженцев стремится проникнуть в Канаду. Они уплывают с острова на лодках и плотах, пытаясь добраться до США или Мексики, они правдами и неправдами долетают до Чили и других стран Латинской Америки, куда им не нужны визы, а уж оттуда перебираются до Канады, перебираясь посуху через десяток границ, включая границу с США…

Канада же пытается приостановить процесс бегства, считая, что стабилизация обстановки приведёт к отказу широких гаитянских масс от беженства, и, тем самым, снизит давление на систему.

Правительство Канады уже направило на помощь Гаити сотни миллионов долларов, не считая отправки военных кораблей и размещения своих солдат и полицейских. Сколько ещё будет продолжаться вакханалия в Гаити и сколько денег Канада потратит на операцию помощи, никто предсказать не может.

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