Коррекция цен наконец-то завершена

После 11 месяцев снижения цены начали расти. Рост в 2023 году будет ниже, чем в последующие годы. В значительном падении продаж нет ничего удивительного. Снижение ставок в 2024 году станет глотком свежего воздуха.

В 2020 и 2021 годах мы пережили бурный период, характеризовавшийся рекордными объемами продаж и стремительным ростом цен. Когда Банк Канады начал быстро повышать ключевую ставку, коррекция цен была неизбежна.

«Несмотря на то, что цены на недвижимость в этом районе снизились в этом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, они немного выросли по сравнению с предыдущим кварталом, что побудило нас пересмотреть наши оценки в сторону повышения», – прокомментировал Доминик Сен-Пьер, вице-президент и генеральный директор из Роял Лепаж, регион Квебек.

«Мы сохраняем осторожный оптимизм в отношении стоимости недвижимости, в то время как в настоящее время экономические показатели, полная занятость и ограниченное предложение товаров на рынке, по-видимому, благоприятствуют восстановлению, а не замедлению спроса в среднесрочной перспективе»,-добавляет он.

Совокупная цена недвижимости в районе Большого Монреаля выросла на 1,3% по сравнению с предыдущим кварталом. Цена агрегата рассчитывается из средневзвешенного значения медианной стоимости всех исследуемых типов недвижимости.

Мы наблюдаем медленное начало года, с падением на 31% за первые три месяца года по сравнению с прошлым годом, согласно данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ). Надо сказать, что 2022 год был рекордным, и значительное повышение процентных ставок отпугнуло покупателей.

Рост от месяца к месяцу демонстрирует отличный прогресс. Продажи выросли на 52% в период с января по февраль и на 32% в период с февраля по март. Уровень продаж будет расти, особенно с учетом снижения ставок в 2024 году.

После семи лет спада количество новых учащихся растет. Будем надеяться,что предложение будет продолжать расти, поскольку его недостаточно.

Количество новых учащихся в первом квартале 2023 года увеличилось на 61% по сравнению с первым кварталом 2022 года. Количество новых регистраций увеличилось на 20% в период с января по февраль и на 30% в период с февраля по март.

Ожидается, что базовая ставка останется на уровне 4,50% на весь год. С вероятным окончанием роста цен наблюдается рост доверия покупателей. Некоторые планируют покупать либо сейчас, либо когда ставки начнут снижаться.

В замечательной статье моего коллеги Дени Лалонда упоминается, что рынок облигаций ожидает, что падение начнется в конце 2023 года. В начале года я планировал то же самое.

Я недооценил силу экономики. Я, как и Николя Вожуа, управляющий портфелем в Fiera Capital, считаю, что снижение начнется только в начале 2024 года. Банк Канады опубликовал опрос, в котором эксперты прогнозируют снижение от 1,25% до 2% к концу 2024 года. Это снижение окажет серьезное влияние в 2024 году.

Для тех, кто может себе это позволить, есть две причины купить сейчас. Количество перекупщиков очень низкое, и, конечно, цены перестали падать. Поскольку цены будут расти незначительно, возможно, имеет смысл подождать, пока процентные ставки не упадут. Но есть опасность слишком многого ожидать.

Мое образование в качестве актуария привело меня к тому, что я регулярно делал долгосрочные прогнозы. Я трачу больше времени на то, что может произойти в долгосрочной перспективе, чем на краткосрочную перспективу. В этой статье я хочу упростить, подчеркнув два важных фактора, влияющих на мои расчеты.

Нам необходимо удвоить темпы строительства новостроек, чтобы иметь сбалансированный рынок. Это то, что предлагает SCHL, когда рекомендует к 2030 году построить 620 000 новостроек. Эксперты сходятся во мнении, что этого не произойдет.

Есть несколько причин, по которым спрос будет превышать предложение в течение многих лет. Главная из них-это наш высокий уровень иммиграции. Таким образом, цены в целом будут расти в течение следующих пяти, десяти, пятнадцати и двадцати лет. В то время как в течение последних нескольких десятилетий ежегодный рост составлял около 5%, я предсказываю, что в будущем он будет еще больше.

Тем, кто решит подождать до 2024 года, будьте осторожны, чтобы не опоздать на поезд. Труднее покупать, когда цены начнут значительно расти.

В условиях растущей нехватки жилья правительства проводят политику, направленную на решение этой проблемы, но темпы прогресса слишком медленные. Мы находимся в кризисе, который продлится не менее десяти лет.

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