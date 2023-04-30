Монреальские ученые используют искусственный интеллект для прогнозирования очагов пандемий

Ученые из университета Монреаля в Канаде заявили, что их новое моделирование с помощью искусственного интеллекта (ИИ) способно выделять и предсказывать новые вирусные очаги, за которыми следует наблюдать.

Ученые из университета Монреаля в Канаде заявили, что их новое моделирование с помощью искусственного интеллекта (ИИ) способно выделять и предсказывать новые вирусные очаги, за которыми следует наблюдать. Это поможет вовремя заметить возможные вспышки инфекций, которые передаются от животных к человеку, и предотвратить пандемии типа COVID-19.

Канадские исследователи разработали алгоритм, который за три года и 10 тыс. часов вычислений позволил выявить 80 тыс. потенциальных взаимодействий между вирусами и их хозяевами. С помощью машинного обучения алгоритм оценил тысячи видов млекопитающих и вирусов и вычислил все жизнеспособные комбинации.

Ученые в работе использовали крупнейший открытый набор данных CLOVER и несколько других, включая расширенную базу данных инфекционных заболеваний (EID2) и глобальную базу данных паразитов млекопитающих V2.0 (GHMPD2).

Исследователи сосредоточились на 20 вариантах вирусов, которые вызывали опасения и могли распространяться на людей. Например, ученых удивило, что вирус эктромелии (инфекционное заболевание, вызывающее оспу, поражающую ткани и внутренние органы грызунов), связанный с мышами, идентифицирован как один из тех, за которыми стоит наблюдать. С помощью ИИ они точно определили регионы, где наиболее вероятно возникновение новых взаимодействий между вирусами и хозяевами. Это оказались бассейн Амазонки, а также часть Африки к югу от Сахары. Команда исследователей планирует усовершенствовать алгоритм, включив больше механизмов для более полного взгляда на глобальный виром (совокупность вирусов в организме человека и на нем). Результаты исследования помогут ученым проводить более целенаправленные исследования вирусов и вакцин.