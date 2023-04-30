В Монреале появятся новые автобусные полосы

Дорога Кот-Сен-Люк в этом году получит зарезервированную полосу для автобусов и такси, поскольку исполнительный комитет Монреаля и Общество транспорта Монреаля (STM) объявили о новых зарезервированных полосах в рамках программы первоочередных мер в отношении автобусов.

Дорога Кот-Сен-Люк в этом году получит зарезервированную полосу для автобусов и такси, поскольку исполнительный комитет Монреаля и Общество транспорта Монреаля (STM) объявили о новых зарезервированных полосах в рамках программы первоочередных мер в отношении автобусов.

Новые зарезервированные полосы будут введены на Кот-Сен-Люк и расширены на Шербрук-Уэст в Кот-де–Нейж-Нотр-Дам-де-Грас, на Сен-Лоран в Ахунцике–Картьервилле и Виллере-Сен–Мишель-Парк, а также на Провост в Лашине.

“Добавление зарезервированных полос на этих улицах для автобусов и некоторых других видов транспорта, таких как велосипеды и такси, будет способствовать более плавному движению и более пунктуальному курсированию автобусов”, – сказал председатель STM Эрик Алан Колдуэлл.

Зарезервированные полосы позволяют автобусам, а иногда и такси, велосипедистам и автоперевозчикам двигаться по выделенной полосе, обозначенной наземной разметкой и указателями сбоку от полосы движения или над головой. Они открыты в периоды пиковых нагрузок, в непиковые периоды или в течение всего дня каждый день. Три из этих проектов также позволят совместно использовать велосипеды.

Город высоко оценил свой статус города с самым большим количеством километров выделенных для движения по зарезервированным полосам в Северной Америке, добавив, что теперь в Монреале будет более 300 км зарезервированных полос, что составляет почти 20 000 поездок в день. “Добавление этих зарезервированных полос улучшит подвижность, надежность и, как следствие, общую производительность автобусной сети”, – сказала член совета Сент-Мари Софи Маузероль, член исполнительного комитета, ответственный за мобильность. “Сеть зарезервированных полос позволяет предлагать эффективные варианты передвижения в районах, которые не обслуживаются метро”.