Несколько предложений: 10 выигрышных стратегий

Осознание того, что кто-то находится в ситуации с несколькими предложениями, может быть обескураживающим. Но в этом нет ничего драматичного, особенно если вы заранее пересмотрели все возможные стратегии.

Осознание того, что кто-то находится в ситуации с несколькими предложениями, может быть обескураживающим. Но в этом нет ничего драматичного, особенно если вы заранее пересмотрели все возможные стратегии.

«Ситуации с несколькими предложениями достигли рекордно высокого уровня в период с июня 2020 года по май 2022 года в Квебеке. Они достигли своего апогея в период с весны 2021 по 2022 год: сумма, превышающая запрашиваемую цену, превышала тогда 10% запрашиваемой цены примерно в 45% случаев на наиболее перегретых рынках», – вспоминает Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка профессиональной ассоциации брокеров недвижимость.

Чарльз Брант уточняет, что «несмотря на то, что сегодня ситуация совершенно иная, после резкого роста ставок по ипотечным кредитам по-прежнему присутствуют случаи множественных предложений, особенно в отношении недвижимости под ключ и выставленной на продажу по справедливой цене, которых на рынке по-прежнему немного.. По состоянию на март 2023 года каждая десятая сделка была закрыта в результате процесса перепродажи в Квебеке».

1) Получить разрешение до гипотекария

Предварительное авторизационное письмо убедит продавца в вашей финансовой способности совершить покупку. Вы зря тратите свое время, если у вас его нет.

2) Бюджет

Предварительное авторизационное письмо помогает определить ваш бюджет на эту покупку. Если вы хотите иметь возможность перепродавать, ориентируйтесь на объекты недвижимости с ценой немного ниже вашего лимита. Будьте дисциплинированы в отношении цены. Вы услышите о крайних случаях (на 100 000 долларов больше запрашиваемой цены). Но в большинстве случаев это на 10 000-30 000 долларов больше запрашиваемой цены. Это письмо позволяет вам застраховаться от повышения ставки, поскольку вам предлагается ставка, действующая в течение 120 дней.

3) высокий первоначальный взнос

Включите в свое предложение максимальный первоначальный взнос, который вы можете внести. У продавца возникнет соблазн отложить в сторону покупателя, который способен выставить только минимальные требования. После того, как ваше предложение будет принято и ваше финансирование будет завершено, вы сможете уменьшить сумму своего первоначального взноса.

4) проявлять гибкость в отношении условий

Продавца, конечно, привлекут предложения с самыми высокими ценами. Но он также учтет условия тендера. Если возможно, укажите несколько условий. Особенно для арендодателя, занимающего жилье, дата заселения и дата продажи часто очень важны. Уважайте их.

Также есть возможность не требовать проверки. Это рискованное решение, но оно может значительно увеличить вероятность выигрыша. Одна из возможностей – потребовать проверки, но впоследствии отказаться от требования снижения цены. Крайне важно обсудить это со своим брокером по недвижимости, прежде чем принимать решение.

Можно избежать условия финансирования, купив за наличные. Для этого вы получаете частный заем на короткий срок.

5) действовать быстро

Интересные объекты недвижимости быстро распродаются. Посещения часто проводятся в выходные дни после публикации информационного бюллетеня в Centris. Посещение и быстрое размещение предложения снижает вероятность других предложений.

6) сопроводительное письмо

Продавцы эмоционально привязаны к своей собственности. Им любопытно узнать о будущих людях, которые будут жить там в их доме. Напишите письмо, объясняющее, почему вам так нравится эта недвижимость. Добавьте фотографию или видео своей семьи.

7) Даже если вас не выберут, еще не все потеряно

Нередко можно увидеть, как принятое предложение проигрывает гонку на полпути: проблема с финансированием, проблема с проверкой или, опять же, больший первоначальный взнос, требуемый финансовым учреждением из-за высокой цены. Попросите вашего брокера попытаться удержать ваше предложение на втором месте, если оно интересно продавцу. В течение периода ожидания вы не сможете сделать предложение о покупке другого здания.

8) Избегайте нескольких предложений

Недвижимость, которая требует значительного ремонта или расположена в менее востребованном районе, менее подвержена многочисленным предложениям. Если вы хорошо разбираетесь в ремонте или готовы инвестировать, это может быть хорошей стратегией для вас.

9) Если это собственность вашей мечты, прикрепите к ней ластик

Вы посетите несколько интересных особняков, но у которых есть один или два недостатка. Когда у вас нет никаких сомнений по поводу собственности и вы очень уверены, что не собираетесь продавать ее в течение нескольких лет, если поступит очень большое количество предложений, это на 5-15% больше, чем рыночная стоимость может быть оправдана.

Это также время, чтобы отличиться:

● Если вы подумываете о том, чтобы не требовать осмотра, попросите инспектора или подрядчика сопровождать вас во время визита ;

● Внесите в предложение о покупке предоплату, которая не подлежит возврату, посредством «соглашения о внесении предоплаты». ;

● Получите частный заем, чтобы не включать условие финансирования.

10) быть представленным компетентным брокером по недвижимости

Брокер по недвижимости должен помочь вам принять решение о цене предложения. Брокер имеет доступ к статистике продаж по завышенным ценам. Он пережил несколько многочисленных предложений, и он более эмоционально отстранен, чем вы. Этот брокер установит отличные отношения с брокером продавца и попытается получить полезную информацию, например, о том, что важно для продавца: цена, сроки и так далее.

Несколько советов

● Это эмоциональное решение, но сохраняйте хладнокровие ;

● Постоянно обучайте себя ;

● Имейте позитивный настрой ;

● Будьте непреклонны в своих основных критериях поиска ;

● Визуализируйте потенциал объекта недвижимости ;

● Будьте настойчивы.

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