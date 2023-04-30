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Новости Шансы Байдена и Трампа в президентской гонке оценили в США
Коллаж Дмитрия Шелестинского

Шансы Байдена и Трампа в президентской гонке оценили в США

Виктория Христова Апр 30, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Шансы Байдена и Трампа в президентской гонке оценили в США отключены 25 Просмотров

Президент США Джо Байден, скорее всего, не столкнется с ожесточенной конкуренцией на праймериз Демократической партии.
Однако он вряд ли победит во время выборов в 2024 году, так как ему придется бороться за пост главы государства с республиканцем Дональдом Трампом.

Такой прогноз дал вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен. Он уверен, что действующий президент принял неверное решение, когда решил вновь побороться за этот пост. Аналитик отметил, что в последнее время все чаще звучат опасения насчет снижения когнитивных способностей Байдена из-за его возраста.

Других сильных кандидатов на праймериз демократов , на самом деле, у него нет — по крайней мере, сейчас они четко не прослеживаются. В действительности, элита Демократической партии больше никого не поддерживает.

Один из аргументов Расмуссена — возраст и когнитивные способности Байдена. Политолог отмечает, что это может повлиять на голосование и стать препятствием для Байдена в борьбе с Трампом. Также Расмуссен отмечает, что у демократов нет других сильных кандидатов на праймериз на данный момент. Однако, Расмуссен не исключает возможность появления соперника за пределами демократических кругов.

В частности, он видит потенциал у Роберта Кеннеди-младшего, который также объявил о намерении участвовать в выборах в 2024 году. Расмуссен также высказал свою точку зрения по поводу шансов Дональда Трампа на победу в следующих президентских выборах.

По мнению политолога, если экс-президент решит баллотироваться, то он будет являться главным фаворитом среди республиканцев. Однако Расмуссен также отметил, что на выборы Трамп может повлиять его возможная уголовная ответственность, так как в настоящее время ведутся расследования против него и его бизнеса.

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