Шансы Байдена и Трампа в президентской гонке оценили в США

Других сильных кандидатов на праймериз демократов , на самом деле, у него нет — по крайней мере, сейчас они четко не прослеживаются. В действительности, элита Демократической партии больше никого не поддерживает.

Один из аргументов Расмуссена — возраст и когнитивные способности Байдена. Политолог отмечает, что это может повлиять на голосование и стать препятствием для Байдена в борьбе с Трампом. Также Расмуссен отмечает, что у демократов нет других сильных кандидатов на праймериз на данный момент. Однако, Расмуссен не исключает возможность появления соперника за пределами демократических кругов.

В частности, он видит потенциал у Роберта Кеннеди-младшего, который также объявил о намерении участвовать в выборах в 2024 году. Расмуссен также высказал свою точку зрения по поводу шансов Дональда Трампа на победу в следующих президентских выборах.

По мнению политолога, если экс-президент решит баллотироваться, то он будет являться главным фаворитом среди республиканцев. Однако Расмуссен также отметил, что на выборы Трамп может повлиять его возможная уголовная ответственность, так как в настоящее время ведутся расследования против него и его бизнеса.