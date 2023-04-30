Представлен Mercedes-Benz E-Class 2024, который ещё больше похож на S-класс

Вчера был представлен седан Mercedes-Benz E-Class шестого поколения, который получил новый кузов W214 и стал ещё технологичнее.

Автомобиль увеличился в размерах: его габариты составляют 4949 х 1880 х 1468 мм при колёсной базе 2961 мм. Он оказался на 14 мм длиннее, на 28 мм шире и на 8 мм выше предшественника, колёсная база выросла на 22 мм. Места в салоне стало гораздо больше, объём багажника составляет 540 литров.

Новый Mercedes-Benz E-Class можно узнать по новой решётке радиатора и выдвижным дверным ручкам, которые появились у модели впервые. Он оснащён модифицированной многорычажной задней подвеской, «умными» пневмобаллонами, которые могут поддерживать постоянный дорожный просвет независимо от загрузки автомобиля или снижать его для сокращения расхода топлива, и адаптивными амортизаторами ADS+.

От S-класса он получил полноуправляемое шасси, радиус разворота уменьшился на 90 см, а количество полных оборотов руля сократилось от 2,4 до 2,2.

В салоне появился «гиперэкран», как в моделях EQE и EQS, новая цифровая приборная панель и селфи-камера, которую можно использовать для фото, видео и онлайн-конференций.

Обе версии гибридные и оснащены 20-сильными электромоторами. Младшая версия E 350 также оборудована 2-литровым двигателем объёмом 259 л.с., а E 450 оснащён 3-литровым бензиновым мотором на 380 л.с. Полный привод 4Matic и девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic стандартные.

Цены и даты будут объявлены дополнительно.