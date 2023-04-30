Неизвестная планета. Достопримечательности Грузии

Грузия – прекрасная и загадочная страна Закавказья. Величественные горы, вкусные блюда, изысканные вина, теплое гостеприимство, богатая история – все это привлекает туристов со всего мира. Пестрый природный колорит и необыкновенные достопримечательности Грузии не смогут оставить равнодушными их души и сердца.

Старый район Тбилиси, расположенный у подножья горы Мтацминда, славится древними храмами и площадями, возведенными в исконных традициях грузинской архитектуры. Местные жители стараются сохранить старый город в том виде, в котором его оставили предки со времен, когда он еще назывался Тифлисом. Отсюда начинается экскурсия в прошлое. Крошечные грузинские дворики, узкие извилистые улочки, резные балконы, нависающие над улицами, причудливые фасады домов, наполненные духом старины, многочисленные скверы и тенистые парки – все это откроется любопытному взгляду туриста в самом сердце столицы.

Крепость Нарикала – крепость, построенная намного раньше, чем славная грузинская столица, в разное время возводилась арабами и монголами. Долгое время укрепление имело важное стратегическое значение на Великом шелковом пути: штурму Нарикала не поддавалась. В 1827 году во время взрыва порохового склада часть крепости была уничтожена. В 1990-е гг. сооружение подверглось реконструкции, благодаря которой вновь была отстроена церковь Святого Николая, православная святыня XII века.

Абанотубани – центральный район Тбилиси, славящийся с древних времен комплексом серных бань. Архитектурный ансамбль сооружений, вода в которые подается из подземных источников, отстраивался с XVII по XIX век. Благодаря им грузинская столица приобрела свое название: «тбили» переводится как «теплый». Издавна серные бани, представляющие собой крытые полуподвальные здания, ценились лечебными свойствами.

Бодбийский монастырь – уникальная святыня хранит в своих стенах мощи равноапостольной Нины, женщины, которая принесла в Грузию христианство. Местом кончины просветительницы стало небольшое поселение Бодбе, которое находится в современном грузинском городе Кахетия. По приказу царя Мириана III над могилой святой был построен храм Святого Георгия, по соседству с которым появился монастырский комплекс. Мощи равноапостольной Нины пережили страшные грузинские войны, и сейчас поклониться им едут тысячи людей.

Джвари– православная обитель возвышается над старинным грузинским городом Мцхета, в месте слияния двух полноводных рек – Арагви и Куры. По легенде, именно здесь равноапостольная Нина возвела свой крест после крещения Грузии. Часть креста входит в основание религиозной достопримечательности, которая, находясь на возвышенности, вдается в скалу, тем самым символизируя трудный путь к Богу. Существует версия, что именно это место воспето М. Ю. Лермонтовым, великим творцом русского слова, в поэме «Мцыри».

Светицховели – эта достопримечательность Грузии представляет ценность для православных всего мира. Патриарший храм, расположенный в городе Мцхета, возведен на месте старой деревянной церкви. По преданию, одним из ее устоев служил кедр, выросший на месте захоронения ризы Христа. Во второй половине V века на месте святыни была воздвигнута базилика. Современный облик религиозный комплекс приобрел в XI веке, когда по настоянию Мелкиседека I, предстоятеля Грузинской православной церкви, был построен храм Двенадцати Апостолов.

Мемориал «История Грузии» – монумент расположен на возвышенности и находится недалеко от Тбилисского водохранилища. Эта грандиозная достопримечательность, возведенная талантливым скульптором Зурабом Церетели, поражает воображение: 16 колонн высотой 35 метров, образующих с высоты птичьего полета очертания креста, повествуют о славной истории Грузии. Каждая колонна условно разделена на три части: верхняя – иллюстрирует бытовые сцены кавказского народа; средняя – рассказывает об известных деятелях Грузии; нижняя – содержит библейские сюжеты.

Казбек – древний потухший вулкан, последнее извержение которого произошло приблизительно в 650 году до нашей эры. Гора, нареченная предками «непобедимым вождем», является самой высокой вершиной в восточной части горячего Кавказа. Эта природная достопримечательность Грузии славится не только чарующим видом, открывающимся с ее заснеженной вершины, но и церковью Гергетской Троицы, расположенной у самого подножия Казбека. По легенде, именно к этой горе был прикован храбрый титан Прометей, защитник людей и их небесный покровитель.

Завораживающая церковь Святой Троицы, охраняемая пеленой парящих облаков, расположена у подножия Казбека на высоте 2170 метров над уровнем моря. Как гласят поверья, сама Богородица указала место для возведения святой обители. Религиозная достопримечательность, которая является единственной крестово-купольной святыней в грузинской области Хеви, была возведена в XIV веке. Недалеко от обители сохранилась колокольня Средних веков. 16 июля каждого года здесь проходят торжественные церемонии по случаю Гергетоба, праздника духовной любви.

Абастуманская астрофизическая обсерватория– эта научная достопримечательность Грузии была основана в 1932 году и стала первой высокогорной обсерваторией СССР. Посещение обсерватории, расположенной на кавказской горе Канобили, доступно любому желающему: сюда можно добраться, используя канатную дорогу или автомобиль. Здесь космические светила видны как на ладони – горный климат характеризуется стабильной и прозрачной атмосферой. В обсерватории проводятся и ночные экскурсии, на которых можно рассмотреть небесные объекты в телескоп.

Вардзиа – уникальный монастырский комплекс, высеченный в стене туфового происхождения горы Эрушети. Строительство монастыря, который был задуман как оборонительная крепость, началось в правление царя Георгия III. Конечные работы были проведены после смерти монарха, когда у престола была его дочь – почитаемая царица Тамара. Пещерные помещения уходят почти на 50 метров вглубь скалы и на 8 этажей – ввысь. Интерес туристов привлекает храм, построенный в честь Успения Пресвятой Богородицы, расположенный в центре монастыря. Своды обители украшены фресочной росписью, часть из которых посвящена великому царю и его дочери.

Уплисцихе, построенный в конце II — начале I тысячелетия до н. э., является первым древнейшим городом, возведенным на территории Грузии. Античное городище, высеченное в скале, было населено вплоть до конца XIX века. Здесь жили язычники, отрицавшие христианство, об этом свидетельствуют найденные капища и языческие храмы. Комплекс, находящийся под защитой ЮНЕСКО, содержит 150 пещерных сооружений, которых в период расцвета Уплисцихе насчитывалось более 700.

Центральный грузинский курорт Боржоми, защищенный горами Кавказа, характеризуется мягким и благоприятным климатом. Эта природная достопримечательность Грузии славится своими целебными водными источниками, использовавшимися в лечебных целях задолго до нашей эры. Сюда приезжала императорская чета Романовых, здесь же отдыхал народный вождь И. В. Сталин. Боржоми известен не только своими кристально чистыми водами, но и ущельем, богатым флорой и фауной, городским парком отдыха, архитектурными комплексами, среди которых дворец царей Романовых и дом Мирза-Риза-хана.

Каньон Окаце – живописная и красочная достопримечательность Хонийского края понравится всем ценителям экстрима. Над каньоном, глубина которого 50 метров, а длина 3 километра, протянута подвесная тропа, позволяющая увидеть своими глазами завораживающую дикую природу. Внизу протекают изумрудные воды бурлящей реки Окаце. Лучшее время для таких пеших прогулок – солнечное лето, от посещений в темное время суток лучше отказаться.

Дворец Дадиани – великолепный замок, расположенный в грузинском городе Зугдиди, столице Мегрельского княжества, был построен в XIX веке в качестве резиденции княгини Екатерины Дадиани. Архитектура дворца никого не оставит равнодушным: арочные проемы, изящные башенки, стрельчатые окна, грациозная лепнина, средневековый орнамент – во всем этом чувствуется переплетение строгого английского стиля и национальных грузинских особенностей. На территории дворцового комплекса расположен музей, хранящий как древние артефакты, так и экспонаты XIX столетия. Вокруг дворца раскинулся ботанический сад, состоящий из редких представителей флоры.

Храм Баграта – святыня исторического города Кутаиси была возведена в правление Баграта III, первого правителя единой Грузии. Она стала основным собором объединенного Грузинского царства и была освящена в 1003 году в честь Успения Богородицы. Архитектурный стиль храма не соответствовал прежним кавказским традициям зодчества: фрески, мозаика, резьба – все это стало прорывом в канонах средневековья. Алтарь этой религиозной достопримечательности стал свидетелем коронации Давида IV Строителя, царя из великой династии Багратионов.

Канатные дороги Чиатуры. Чиатура – промышленный город Грузии, специализировавшийся на добыче марганца в СССР. После распада могучего союза город пустел, но в последнее время шквал туристов не обходит его стороной. Ведь именно здесь в 1954 году была построена первая канатная дорога, способная перевозить пассажиров. Этот необычный вид транспорта доставлял жителей в труднодоступные горные участки и помогал в транспортировке полезных ископаемых. Кабинки и станции канатной дороги не подвергались изменениям со времени своей постройки. Такое путешествие многим покажется экстремальным: уклон доходит до 48 градусов.

Мост Мира в Тбилиси – эта необычная достопримечательность Грузии, построенная в 2010 году, соединяет два широких берега реки Куры. Пешеходный мост поражает своей красотой и великолепием. Креативные архитектурные решения символизируют современность и новизну. Два известных творца вложили все свои силы в постройку – итальянец Микеле Де Лукки и француз Филипп Мартино. Открытие моста состоялось 6 мая 2010 года на праздник святого Георгия Победоносца.

Цминда Самеба – святыня, построенная на пожертвования простых людей, была заложена в 1995 году. Ее возвели в связи с ознаменованием 2000-летия христианства и празднованием 1500-летия автокефалии Грузинской церкви. Храм был освящен в 2004 году, после этого сюда была перенесена кафедра католикоса Грузии, предстоятеля Грузинской православной церкви. Собор интересен огромной площадью, высотой более 68 метров, богатством украшений, уникальными иконами, большой рукописной Библией и крестом святой Нины, хранящимся перед алтарем.

Собор Святого Георгия и монастырский комплекс располагаются в грузинском поселке Алаверди, близ города Телави. Святыня, построенная в начале XI века по приказу Квирике III Великого, царя Кахетии, подвергалась многим опасностям: набегам, землетрясениям, разрушениям. Она пережила множество реконструкций. Несмотря на это, стены комплекса сохранили росписи, датируемые XV веком. На территории монастыря можно увидеть музей винограда, где выращивается более 500 сортов, многие из которых были когда-то утеряны.

Это далеко не все достопримечательности Грузии, однако именно вышеперечисленные позволят насладиться атмосферой этой чудесной страны.