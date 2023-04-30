Канада и Испания примут мигрантов из колумбийских центров

Центры для обработки иммиграционных запросов от колумбийцев и гватемальцев, где люди смогут получить юридические консультации по вопросам миграции, решило открыть правительство США.

Центры для обработки иммиграционных запросов от колумбийцев и гватемальцев, где люди смогут получить юридические консультации по вопросам миграции, решило открыть правительство США.

Эта мера является частью усилий, предпринимаемых правительством США, чтобы попытаться сократить поток нелегальных мигрантов к границе США и Мексики.

Одновременно Канада и Испания согласились принимать мигрантов, которые могут быть направлены к ним из этих центров.

По словам высокопоставленного представителя правительства США, с помощью новых мер США стремятся помочь мигрантам получить доступ к обычным, то есть законным, средствам миграции в США и другие страны «безопасным, упорядоченным и гуманным» образом.

По словам чиновника, США делают варианты легальной миграции более доступными для мигрантов, прибывающих из Южной и Центральной Америки, в качестве альтернативы, чтобы люди не использовали опасные маршруты или варианты — например, имели дело с контрабандистами — для въезда в США.