Рецепты лукового супа, в конце концов, живём во франкоязычной провинции, не правда ли?

Луковый суп и как его готовить. Четыре рецепта французских супов: луковый суп классический, луковый суп по-гаконски, луковый суп Magnifique, крем из зелёного лука.

Луковый суп классический

Вариаций лукового супа столько, сколько побед Наполеона во всех войнах. И все вариации вкусны.

Готовим луковый суп:

Лук нарезаем тонкими колечками (берем только свежий лук).

Поджариваем колечки на сливочном масле.

Одновременно, варим мясной (куриный, говяжий) бульон.

В кипящий бульон (мясо уже убрано), добавляем поджареный лук, перчим, солим. Варим на хорошем огне минут 10-15.

Разливаем бульон с луком в керамические миски, кладем в бульон крупные белые гренки, тоже обжаренные в масле.

Гренки посыпаем пармезаном (разумеется, тёртым). Любой другой сыр для лукового супа не самый лучший ингридиент. А пармезан – терпкий и к луку очень идёт.

Ставим в разогретую духовку минуты на три, не больше. Температура духовки какая? Да любая, главное – чтобы сыр расплавился сверху.

Некоторые повара добавляют петрушки перед подачей на стол. Другие же считают, что тут как раз редкий случай, когда зелени не надо. Опять же – решайте сами.

Луковый суп по-гасконски

Луковый суп по-гасконского, – один из сложнейших вопросов современности. Даже тема скорости света – конечна та или нет, не сравнится по сложности с приготовлением лукового супа. Однако, даже самый простейший рецепт гасконского лукового супа позволяет понять основы его привлекательности. Вот и представим себе простейшее, весьма упрощенное решение темы лукового супа:

Берем пять больших луковиц, нарезаем лук кольцами, укладываем в большою – на три литра – кастрюлю

Добавляем в лук две полные столовые ложки сливочного масла (возможно, даже три ложки), накрываем крышкой и тушим лук в масле минут десять – пока лук не станет полупрозрачным и мягким. Мешать не надо, но огонь должен быть не очень сильным, чтобы не сжечь лук

Смешиваем полтора стандартного стакана (граммов 300 всего) куриного бульона и такое же количество мясного говяжьего бульона. Доливаем горячей воды – в таком же количестве

Смесь куриного и говяжьего бульона с водой выливаем в лук, доводим до кипения и варим минут 15-20 на среднем огне

Отдельно поджариваем ломтики белого хлеба (поджариваем на сливочном масле – так принято). Пусть станут просто поджаристыми, а до состояния сухариков доводить не надо

Укладываем ломтики поджаренного хлеба в глубокую огнеупорную миску, посыпаем тертым твердым сыром (швейцарский сыр, гауда и прочие твердые сыры хорошо пойдут). Всего на уквазанное выше количество супа готовим 4 мисочки

Заливаем все четыре миски супом (разделяя лук на равные части по мискам) и ставим миски в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию

Держим в духовке минут 10. Разумеется, хлеб размокнет полностью, сыр расплавится, но в том-то и загадка, что аромат и вкус жаренного хлебушка, благодаря луку, как-то сохраняется и передается вкушающему суп радостному гурману.

При подаче супа на стол, гостей предупредить, что миски горячие, пусть остывают.

Можно отдельно поставить на стол тертый сыр – допускается посыпать суп этим сыром уже на столе. Но и так жирный суп получается, однако, очень вкусный.

Луковый суп Magnifique

Magnifique, в переводе на русский, это – Замечательный или Вкуснейший. Восхитительный суп, одним словом.

Состав супчика:

Лук – граммов 500, луковицы берите хорошие, но не самые сладкие испанские, например, подойдут – они горьковаты, но не очень

Оливковое масло – граммов 50 (пара столовых ложек)

Бульон говяжий – 1 литр

Доброе белое вино – половина стакана (125 мл)

Сыр – любых твердых сортов, но настоящий, а не плавленный, тертый на крупной терке

Стручок сладкого перца – небольшой

Сахар ванильный – 1 ложка столовая с верхом

Хлеб – ломтиков 8-10, не очень мало, не очень много

Соль, молотый перец – по вкусу

Готовим:

Лук чистим, измельчаем (шинкуем) и тушим в кастрюле на оливковом масле до золотистого цвета, после чего заливаем бульоном Накрываем кастрюлю крышкой и варим минут 25 на слабом огне Одновременно на сухой сковороде поджариваем сахар – тоже на слабом огне, но аккуратно, чтобы не подгорел, постоянно размешиваем и снимаем с огня при первых признаках того, что сахар собирается подгорать, тут же из сковороды его выбираем. Получается нечто, вроде карамели Теперь забрасываем в суп этот сахар, тут же солим, перчим, доливаем вино Хлеб поджариваем на сковороде, где был сахар, тоже без масла, тоже быстро, чтобы не сгорал, обжариваем с обеих сторон Через минуту закладываем в суп ломтики хлеба Засыпаем в суп тертый сыр Ставим кастрюлю в духовку, нагретую до 200 градусов по Цельсию, но уже выключенную (выключать за полминуты до помещения в нее кастрюли). Пусть кастрюля постоит минут 15.

Всё. Суп луковый Магнифик готов.

Крем из зеленого лука

Это не совсем суп, как видно из названия, но почти суп. И, конечно, подавать на стол рекомендуется

Берём граммов 200 молодого зелёного лука, моем, нарезаем как можно мельче

Тушим лук в столовой ложке доброго сливочного масла минут пять – помешивая

Заливаем стаканом белого вина и тушим еще минут 20 на малом огне, размешивая

Взбиваем миксером один желток с полстаканом сливок

Выключаем огонь, даем соусу немножко остыть (но он должен быть горячим, хотя не кипеть уже) и вливаем сливки с желтком – опять же, размешивая

Приправлаяем крем солью, черным перцем, листочками щавеля (самую малость), петрушечки с огород. Вот крем и готов.