Удивительные факты об Австралии

Что мы знаем и чего не знаем об Австралии — удивительные факты об этом континенте-стране (где все ходят вниз головой, как известно!)

В отпуск не пора? Подумаем о далёких странах, мечтать не вредно. Да и интересная же поездка получится — Австралия, удивительный континент.

Австралия — далёкий континент, где люди ходят вверх головами, как известно. Но кроме этого факта, Австралия славится ещё целым рядом удивительных фактов, некоторыми из которых мы с вами готовы поделиться:

Примерно 80% австралийской флоры и фауны являются эндемиками — то есть, в природе встречаются лишь на этом континенте. Её животный мир и растительный мир не просто разнообразен, но уникален, он развивался без связи с остальным миром. Здесь живут коалы, вобматы, кенгуру, птицы киви, и даже знаменитый Тасманийский дьявол — самый крупный в мире сумчатый хищник. Хотя сумчатые крупные звери встречаются тоже только в Австралии. Но и из ста местных видов змей двенадцать живут только в Австралии.

В Австралии находится самый большой в мире монолит — это Улуру, огромный камень, который уходит в глубину почвы и земной коры на два с половиной километра. Этот камень (а монолит именно камень) поднимается на высоту свыше трёхсот пятидести метров над поверхностью. Аборигены считали его пристанищем духов покойников. Учёные выяснили, что камню примерно пятьсот миллионов лет, если не больше. Камень Улуру находится в центре заповедника — национального парка, носящего это же название.

Говоря о национальных заповедниках, надо заметить, что 19 различных достопримечательностей Австралии включены в список объектов мирового наследия. Это больше, чем в Греции или Турции, с их древнейшей историей, хотя и площади несравнимы. В списке и здание Сиднейской оперы, и Великий (Большой) Барьерный Риф и даже сохранившийся историчский комплекс первого пенитенциарного заведения в Австралии, где содержались первые европейские поселенцы — в основном, каторжники.

Между прочим, первый штат полиции Австралии набирался из бывших каторжников, которые зарекомендовали себя положительно и у которых истёк срок заключения. Полиция была создана в 1788 году.

В Австралии родилась и развилась самая древняя из известных нам цивилизаций (речь не идёт о гипотетических цивизациях, которые исчезли давным-давно не оставив почти никаких следов). Считается, что на этом континенте люди не только проживали, но и создали общество, находившееся на этапе становления рабовладельческого строя уже 50 тысяч лет назад. Развитие было прервано мировыми катаклизмами — в первую очередь землетрясениями, которые привели к разделению большого континента на нынешнюю Австралию, острова Папуа Новая Гвинея и другие архипелаги региона нынешней Океании. Но к моменту прихода европейцев в начале 17 века общество находилось на гораздо меньшем уровне развития, чем в Европе и Азии.

Самое длинное непрерывное шоссе находится в Австралии. Оно огибает весь континент и соединяет все крупные города страны. Его длина — свыше 9 тысяч миль, а некоторые участки его, длиною до 90 миль, ни разу не изгибаются — только прямая линия. Длиннее австралийского шоссе номер 1 — Панамериканское, но оно прерывается на сто двадцать километров на юге Панамы, где растут заросли мангровых лесов, справиться с которыми дорожным строителям очень дорого.

В Австралии же находится и самое большое поле для гольфа. Это непрерывный участок, где всё сделано для игры в гольф. Но от обычного поля его отличают размеры — его длина 848 миль и оно проходит по двум штатам. На поле традционные 18 лунок, но в каждом городе, мимо которого поле проходит, расположена одна из этих лунок. Впрочем, есть и сотни дополнительных, чтобы игрокам не приходилось бегать сотни километров. Между прочим, многочисленные фото и видео кенгуру и вомбатов, которые выбегают на поле, сняты именно на этом поле, так как животных игроки подкармливают.