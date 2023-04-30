Демография канадских индейцев – исторический обзор

Демография канадских индейцев – немного из истории “первых наций” на территории Канады

Краткая информация о демографической ситуации и войнах между индейцами до прихода европейцев?

К моменту прибытия европейцев в Канаде, по оценкам, проживало 300-500 тысяч человек, включая индейцев и северные народы (инуиты или эскимосы). Немногие исследователи называют цифру до «до двух миллионов» жителей, но все признают, что это максимально возможная цифра и она включает сезонную миграцию первобытных народов между Канадой и территорией нынешних США, а так же между Канадой (через Аляску) и Сибирью (в последнем случае число «мигрантов» незначительно). Скорее всего, всё же в Канаде проживали 500 тысяч человек, а то и меньше.

Это население было стабильно в течение сотен лет, судя по исследованиям очагов, поселений, легенд, преданий, ареалов обитания животных и так далее. Увеличение населения у первобытных народов всегда идёт медленно по разным причинам.

В первую очередь, это войны. Потому что голод, как правило, не бывал смертельным, разве что племена загонялись их врагами из других племён в места, где еды не было, но этот голод – явный результат войны.

Болезни не выкашивали народы подчистую, эпидемии могли погубить многих, но случаи вымирания всей народности только от болезни неизвестны. А вот междуусобные войны стали причиной гибели десятков и сотен племён.

Войны были и мелкие – между соседями, по незначительным поводам, и всеобщие, когда союзы племен уходили в походы на 2-5 тысяч километров от Атлантики до Тихого Океана. Эти походы затягивались часто на 2-3 года.

Союзы между племенами заключались и распадались регулярно. Не было принятно соблюдать договоры, наоборот, часто поощрялись уловки и хитрости, приводившие к разрыву перемирия или мира.

Войны шли ради охотничьих угодий, ради рабов, ради женщин, ради грабежа. Статус воина был самым почетным в каждой деревне.

И однако партии мира существовали. В каждом деревенском Совете старейшин были люди, призывающие к миру, что зафиксировано в преданиях, песнях, легендах. Но чаще пацифистам войну предотвратить не удавалось.

Сколько человек погибало в каждой неизвестной войне? Никто не знает ответа. Много, очевидно.

В Канаде, к моменту прихода европейцев, гуроны, атикамеки, малеситы были оттеснены на север ирокезами и были на грани полного уничтожения. Найдены десятки покинутых стойбищ и деревень, где жители, со всей очевидностью, были вырезаны врагами из других племён.

Известна расправа над атикамеками со стороны ирокезов в нынешнем центральном Квебеке, где были вырезаны полностью поселения атикамеков в начале XVII века.

Но гуроны и другие народности, ставшие жертвами экспансии ирокезов, тоже не отличались кротким нравом. На острове Massacre в заливе Св. Лаврентия гуроны уничтожили местный народ полностью, точнее уничтожали врагов долго в районе нижнего течения реки Св.Лаврентия, и когда остатки несчастных укрылись на этом острове, гуроны высадили на нём десант и перебили всех оставшихся в живых. Раскопки на острове проводились с начала XX века, были найдены сотни скелетов убитых людей, многие из них младенческого возраста. Если учесть, что расправа имела место 500 лет назад, а это остров, который волны заливают, где птицы уносят даже кости, где жуткие ветра, сколько же не нашли тел?

Ситуация не менялась в демографии и позже, до XIX века. Стало меньше междуусобных войн, но начались эпидемии болезней, завезенных из Европы. На индейцев обрушилась и печально знаменитая эпидемия алкоголизма – организм индейца не принимал алкоголя – одного стакана водки достаточно, чтобы сделать человека алкоголиком. В то же самое время в войнах стало погибать гораздо меньше индейцев (считается, что было убито около 10 тысяч человек за 200 лет войн между индейцами и европейскими колонистами). А вот от болезней и алкоголя за годы колонизации погибли до 200 тысяч индейцев – около половины всего населения погибло. В принципе, если бы белых колонистов не было бы, общая демографическая ситуация не изменилась – в войнах погибли бы сотни тысяч человек, но от спирта или от болезний, завезённых европейцами, никто не погиб бы.

Были ли на самом деле войны причиной отсутствия роста населения? Возможно, и нет, всегда могут найтись другие пояснения и сделаны новые открытия. Но пока считается, что именно войны стали причиной стабильного числа населения Северной Америки вообще и Канады в частности в течение сотен лет.

Что касается Монреаля, то при первом посещении этой территории европейцами на нём стояло поселение Ошлага. Это был настоящий город, единственный известный нам индейский город в Северной Америке. С двух-трех-этажными большими домами, в некоторых из которых жили до 200 человек. Население Ошлаги составляло от 3 до 15 тысяч человек в 1535 году., когда до острова Монреаль (Ошлага) добрался Картье. В 1610, когда европейцы прибыли в Монреаль во второй раз, они нашли пепелище. Вокруг жили ирокезы, которые гуронов истребили полностью.

Сегодня в Канаде проживает около миллиона индейцев и метисов (цифра в полтора миллиона тоже называтся, и она правильная, но в неё входят члены семей не индейского происхождения).

Ни в коем случае нельзя говорить о какой-то природной особой кровожадности индейцев. Во всех уголках Земного шара процессы на этом уровне развития совершенно одинаковы. Различия минимальны и вызваны климатом, природой и прочим. Только ребёнок может считать, будто бы описание ситуации в индейских племенах Канады как-то призвано унизить эти народности, мол, они были плохие, а вот пришельцы прекратили войны хорошие.

Все народы были одинаковы, так шло развитие человечества. Ничего необычного в процессе исторического развития в Канаде не было. Все первобытные племена во всём мире проходили один и тот же путь. Так что только асолютные невежды могут утверждать, что индейцы жили мирно, никого не трогали, никогда не воевали, работали и нежно любили друг друга.