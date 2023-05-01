Туристка была шокирована, обнаружив скрытую камеру в ванной комнате арендованного дома

В Канаде туристка и восемь ее подруг сняли в аренду большой дом, где в ванной комнате обнаружили скрытую камеру. Шокированные девушки обратились в местную полицию.

В Канаде туристка и восемь ее подруг сняли в аренду большой дом, где в ванной комнате обнаружили скрытую камеру. Шокированные девушки обратились в местную полицию.

Чтобы отпраздновать день рождения, компания девушек арендовала на Airbnb большое жилье в канадской провинции Британская Колумбия. Накануне одна из них смотрела в интернете видео про маленькие камеры, которые люди прячут во всевозможных местах. Она решила взять телефон и осветить фонариком всю комнату, включая розетки. Так туристка обнаружила в неисправной розетке камеру, направленную на душ.

«Она начала паниковать и рассказала об этом нескольким из нас. Сначала мы не могли в это поверить, но потом, когда она привела нас в ванную комнату и показала свою находку, мы все начали паниковать», – рассказала девушка по имени Кеннеди.

После обнаружения камеры подруги провели всю ночь вместе в гостиной и позвонили в полицию на следующее утро. Полиция обыскала дом и нашла камеры, но владельцы сказали, что это не их рук дело.

Представитель полиции сообщил: «Могу подтвердить, что полиция расследует дело о том, как в доме краткосрочной аренды, по сообщению, были обнаружены камеры. Поскольку расследование продолжается, дополнительной информации на данный момент не будет».

После сообщения об инциденте в Airbnb девушки получили полный возврат средств, учетная запись хозяина была удалена с сайта. «Мы запрещаем скрытые камеры и расследуем это обвинение», – сообщил представитель компании.

Эта не первый случай, когда в снятом через Airbnb жилье находят скрытые камеры. В 2022 году пара туристов показывала, как нашла скрытую камеру в квартире, а в 2021 году вирусной была реклама, как находить спрятанные средства слежения. Маленькие камеры, которые могут быть установлены в розетки или другие маленькие предметы интерьера, стоят всего 40 долларов или даже меньше.