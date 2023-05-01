Ипотечный бум с переменной процентной ставкой в Канаде закончился

Канадские владельцы недвижимости ищут гарантии (и скидки) по ипотечным кредитам с фиксированной ставкой.

Канадские владельцы недвижимости ищут гарантии (и скидки) по ипотечным кредитам с фиксированной ставкой. Данные Банка Канады (BoC) показывают, что доля новых ипотечных кредитов с переменной процентной ставкой продолжила сокращаться в феврале. Всего год назад большинство новых кредитов было связано с ипотекой с переменной процентной ставкой. Сейчас доля вернулась к допандемическим уровням, поскольку быстро растущие процентные ставки пугают рынок.

Канадцы сейчас не заинтересованы в ипотечных долгах с переменными процентными ставками. Объем кредитов с переменной процентной ставкой сократился на 31% в феврале, составив всего 2,38 миллиарда долларов новых кредитов. Это представляет собой снижение на 87% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Это был самый низкий объем в сегменте с февраля 2020 года — до того, как началось ажиотажное кредитование по низким ставкам.

Ипотечные заимствования в целом сокращаются, но не так быстро, как кредиты с переменной процентной ставкой. В феврале доля рынка этого сегмента сократилась на 6 пунктов до 11% новых ипотечных кредитов. Большинство (55%) новых кредитов на этот раз в прошлом году имели переменную процентную ставку, за месяц до повышения ставок Банком Англии. Самые последние цифры представляют собой наименьшую долю кредитования с февраля 2020 года.

Возвращение к уровню, существовавшему до пандемии, далеко не случайно. До марта 2020 года процентные ставки росли, хотя и гораздо более медленными темпами, чем мы наблюдали. Заемщики тогда были защищены от еще более высоких процентных ставок. Предсказуемость платежей – привлекательная черта, поскольку средства массовой информации полны историй о людях, застигнутых врасплох.

Текущий рынок также сопряжен с дополнительным риском падения фиксированных ставок и моральным риском. В то время как ставки по ипотечным кредитам с переменной процентной ставкой не изменились, продукты с фиксированной процентной ставкой подешевели. Падение ставок на этом уровне, значительно превышающем минимальный уровень стресс-теста, также добавляет дополнительных рычагов воздействия. Инвесторы в недвижимость, вероятно, ищут больше рычагов воздействия, увидев минимальный риск и ослабление рыночных условий всего после нескольких месяцев падения цен.

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы. Языки: русский, французский, английский