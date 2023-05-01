Канада прекращает эвакуацию своих граждан из Судана по воздуху

В Судане после попытки переворота развернулись боевые действия. В ходе конфликта уже погибло более 400 мирных жителей, более 2 тыс. получили ранения.

Эвакуацию канадских граждан из Судана воздушным транспортом завершили власти страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью, 30 апреля сообщил министр национальной обороны Канады Анита Ананд. «„Окно“ для эвакуации по воздуху закрывается… из-за опасной и нестабильной обстановки на местах», — сообщила министр. Она также сказала, что за последние три дня ВВС Канады совершили шесть рейсов, вывезя 550 человек. Из них около 400 граждан Канады, а остальные — граждане других государств.

Сообщается, что в Судане продолжают находиться еще 230 канадцев, которые ранее попросили их эвакуировать. Власти Канады предпринимают все необходимые меры, чтобы вывезти их из страны. Оставшиеся в Судане граждане Канады могут попытаться выехать через Порт-Судан коммерческими маршрутами, заявили в правительстве. Канадцам также рекомендовано избегать поездок на аэродром Вади-Сейдна из соображений безопасности.

По словам министра обороны Канады Аниты Ананд, 28 апреля из Хартума вылетело два эвакуационных борта, на которых находился примерно 221 человек, включая 68 канадцев и шесть постоянных жителей Канады. Всего Судан покинули 375 канадцев. Ранее глава минобороны допускала продолжение эвакуационных рейсов, если позволит обстановка. В район Порт-Судана направлены два военных корабля Канады, которые могут быть задействованы в эвакуации.

В Судане после попытки переворота развернулись боевые действия. В ходе конфликта уже погибло более 400 мирных жителей, более 2 тыс. получили ранения.