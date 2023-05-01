Страны G7 договорились о регулировании искусственного интеллекта

Министры цифрового развития стран G7 пришли к соглашению о введении правил использования и развития искусственного интеллекта (ИИ).

Министры цифрового развития стран G7 пришли к соглашению о введении правил использования и развития искусственного интеллекта (ИИ).

Правила, направленные на сохранение открытой и благоприятной среды для развития ИИ-технологий и основанные на демократических ценностях, изложены в совместном заявлении министров на встрече. Напомним, страны G7 состоят из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки.

Также на встрече в Такасаки в Японии присутствовали представители Европейского союза. В Европе сейчас разрабатывается пакет законодательных актов по регулированию использования искусственного интеллекта. На текущей неделе страны ЕС согласовали проект, который, среди прочего, укрепит авторское право перед лицом ИИ.

Отметим, комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер считает, что в этом году Союз достигнет политического соглашения, которое проложит путь к созданию первого в мире крупного законодательства по использованию и развитию искусственного интеллекта.