Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен получил Орден Восходящего Солнца

Кретьен был 20-м премьер-министром Канады и возглавлял либеральный кабинет с 1993 по 2003 год.

Советник администрации США по COVID-19 Энтони Фаучи получит премию за вклад в развитие Японии. Американский врач Энтони Фаучи входит в число иностранцев, награжденных весенними премиями 2023 года за выдающийся вклад в развитие Японии.

82-летний Фаучи, который был директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США с 1984 по 2022 год, получит Орден Восходящего солнца, Золотую и Серебряную звезды за свою работу во время пандемии и вклад в развитие медицинского сотрудничества и укрепление отношений с Японией.

Фаучи, служивший при президентах США Дональде Трампе и Джо Байдене, сказал, что для него «действительно большая честь» получить такое признание, добавив, что на протяжении всей своей карьеры он имел «удовольствие сотрудничать со столькими выдающимися японскими учеными».

Он также похвалил Японию за то, как она справилась с коронавирусом, сказав: «Япония успешно сделала многое, чтобы смягчить последствия пандемии. Мы в Соединенных Штатах можем учиться у Японии, и наоборот». Всего в этом году весенние награды получат 103 иностранца, представляющие 50 стран и регионов, из них 24 — женщины.

Бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен и первый командующий космическими силами США генерал Джон Рэймонд тоже получат Орден Восходящего Солнца. Среди японских лауреатов 97-летний Такуя Окада, почетный председатель и советник гиганта супермаркетов Aeon, также получит Орден Восходящего Солнца. Награду получат и бывшие судьи Масаюки Икегами и Кацуюки Кизава, бывший президент Nomura Securities Нобуюки Кога и бывший президент Tokyo Gas Мичиаки Хиросе.