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Новости Канада победила Словакию и выиграла бронзу чемпионата мира U18

Канада победила Словакию и выиграла бронзу чемпионата мира U18

Виктория Христова Май 1, 2023 Новости, Новости Канады, Спорт Комментарии к записи Канада победила Словакию и выиграла бронзу чемпионата мира U18 отключены 51 Просмотров

В овертайме победу и бронзовые медали чемпионата мира U18 сборной Канады принёс МакКлин Селебрини.

На стадионе «Санкт-Якоб-Арена» в Базеле (Швейцария) завершился матч за третье место в рамках чемпионата мира среди хоккеистов не старше 18 лет. Сборная Словакии играла со сборной Канады. Победу в овертайме со счётом 4:3 одержала Канада.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На 11-й минуте второго периода счёт в матче открыл МакКлин Селебрини. На 19-й минуте второго периода Далибор Дворский восстановил равенство в счёте. За 13 секунд до конца периода Колби Барлоу вновь вывел Канаду вперёд.

На второй минуте третьего периода Петер Цисар сделал счёт 2:2. На 16-й минуте периода Даньель Александер Енчко вывел Словакию вперёд. За минуту и 10 секунд до конца третьего периода Мэттью Вуд восстановил равенство в счёте.

В овертайме победу и бронзовые медали чемпионата мира U18 сборной Канады принёс МакКлин Селебрини.

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