ВВП Канады в феврале вырос на 0,1%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в феврале 2023 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал рост на 0,6%, сообщает Статистическое управление страны.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в феврале 2023 года вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда показатель продемонстрировал рост на 0,6%, сообщает Статистическое управление страны. По сравнению с февралем 2022 года ВВП увеличился на 2,5% и составил 2,083 трлн канадских долларов в годовом выражении.

Объем промпроизводства в феврале по отношению к январю замедлил рост до 0,1% после 0,6% месяцем ранее. Оборот розничной торговли снизился на 0,5% после роста на 1,3% месяцем ранее. Оборот оптовой торговли упал на 1,3% после повышения на 2,2% в январе. Объемы строительства повысились на 0,3%.

В феврале 2023 года розничные продажи в Канаде сократились на 0,2% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано снижение показателя на 1,6%, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали падение продаж на 0,5%. Объем продаж в феврале составил 66,339 млрд канадских долларов.

Снижение было в основном связано с уменьшением продажам на АЗС. В годовом выражении розничные продажи в Канаде в позапрошлом месяце выросли на 4,3%.

Динамика розничных продаж без учета автомобилей оказалась слабее прогнозов. В феврале продажи сократились на 0,7% относительно предыдущего месяца после роста на 0,9% в январе. Эксперты ожидали нулевого изменения показателя. В номинальном выражении показатель составил 48,454 млрд канадских долларов. В годовом отношении продажи без учета авто увеличились на 3,2%.

Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в марте 2023 года выросли на 4,3% в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Инфляция замедлилась по сравнению с 5,2% в феврале и стала минимальной с августа 2021 года. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде увеличились на 0,5%.

Без учета энергоносителей и продуктов питания годовая инфляция составила 4,5% после 4,8% месяцем ранее. Цены на продукты питания выросли на 0,2% за март и на 8,9% – в годовом выражении. Одежда и обувь подорожали ли на 1,3% за месяц и на 2,4% за год. Расходы на транспорт повысились на 0,7% за месяц и на 0,3% в годовом выражении. Цены на жилье увеличились на 0,4% и на 5,4%, соответственно. Цены на бензин выросли на 1,2% за март и упали на 13,8% – за год.

В январе 2023 года розничные продажи в Канаде увеличились на 1,4% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано нулевое изменение показателя, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Аналитики ожидали повышение продаж всего на 0,7%. Объем продаж в январе составил 66,371 млрд канадских долларов.

Рост был в основном связан с более высокими продажами у дилеров транспортных средств и автозапчастей, а продажами на АЗС. В годовом выражении розничные продажи в Канаде в позапрошлом месяце выросли на 5,0%. Динамика розничных продаж без учета автомобилей также превысила прогнозы. В январе продажи выросли на 0,9% относительно предыдущего месяца после снижения на 0,7% в декабре. В номинальном выражении показатель составил 48,756 млрд канадских долларов. В годовом отношении продажи без учета авто увеличились на 5,9%.