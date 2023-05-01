Воспитатель в летнем лагере отпуска в Квебеке (Moniteur de camp) – работников не хватает

Летних лагерей отдыха не хватает из-за нехватки рабочих рук. На работу приглается молодёжь. Каковы требования?

Вскоре начинается сезон летних каникул, а уж сезон подготовки к ним идёт вовсю, и родители спешат найти летний лагерь отдыха для своих детей. К сожалению, в этом году положение с лагерями отдыха в Квебеке не самое радужное. Причина? Администрация многих летних лагерей решила сократить количество мест из-за нехватки воспитателей (moniteurs de camp или просто moniteur).

Многие лагеря отдыха сократили количество принимаемых детей чуть ли не в два раза. По словам представителя Ассоциации лагерей отдыха Квебека (ACQ), половина мест уже зарезервирована родителями, причём места заняты в местах отдыха по всей провинции.

Так что, родители должны поторопиться забронировать место для своих детей, иначе они рискуют не найти места или же, в лучшем случае поставить своё чадо в лист ожидания в надежде, что освободится место.

Но для молодых людей, ищущих летнюю работу, ситуация очень благоприятна.

Во-первых, как правило, требуются молодые люди, включая школьников старших классов. Воспитателями в дневных лагерях отдыха (без ночёвки детей) могут стать подростки от 13 лет (закон об ограничении детского труда прямо говорит об исключениях, к которым относится и работа с детьми в дневных лагерях отдыха — там можно работать начиная с 13 лет!). В лагерях отдыха с ночёвкой могут работать лишь подростки, начиная с 15 лет.

Во-вторых, нет необходимости в наличии предварительного опыта работы, что понятно — речь ведь о подростках-воспитателях, начинающих трудовой путь. Но администрация лагерей предлагает краткие курсы профессиональной подготовки в рамках Программы начинающего воспитателя (Programme aspirant-moniteur (PAM). Речь идёт о курсах длительностью 200 часов и общим сроком в четыре недели. Работника обучают принципам организации досуга при работе с детьми, рассказывают о правилах общения, о психологических казусах, всегда возможных в работе с детьми. К тому же, будущий воспитатель учится технике оказания первой помощи при несчастных случаях.

Существует и диплом воспитателя (diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA). Для его получения надо пройти 33 часа теории и 35 часов практических знаятий.

Разумеется, всем работникам предоставляется место для проживания, хотя в случае дневных лагерей отдыха, когда дети не остаются на ночь, предоставляетси лишь место для отдыха, где можно спрятаться от ребятишек.

Все кандидаты проходят проверку на наличие приводов и судимости, что совершенно логично. Если речь о правонарушениях, не связанных с детьми или серьёзными нарушениями (например, юноша сел за руль машины родителей, не имея водительских прав), администрация может пойти навстречу и принять челвоека на работу. Но отказать в приёме можно лишь на основе представленных полицей документов, а не на основе слухов.

Зарплаты у юных воспитателей не самые большие, скажем так, но они соответствуют минимуму, установленному в провинции. Некоторые лагеря отдыха взимают небольшую плату за питание, поэтому рекомендуется эти вопросы уточнить до поступления на работу.

Но для получения первого опыта работы, для развития умения общения в трудных ситуациях, для развития навыков руководителя, работы в коллективе – работа в летнем лагере отдыха — идеальное место.