В Монреале начался туристический сезон — пришёл первый круизный лайнер

Начало нового сезона круизов в Монреале. Ожидаются десятки тысяч пассажиров. Не менее 50 лайнеров навестят город.

29 апреля 2023 года в монреальский порт величаво вошёл первый в этом году круизный корабль — Zaandam, принадлежащий компании Holland America Line. На его борту находится почти полторы тысячи пассажиров, которые начали инспекцию города, его кафе, баров, ресторанов, музеев, торговых галерей, горы, гордо возвышающейся над Монреалем, соборов и церквей, парков и скверов…

Сезон круизов продлится до 30 октября, и предполагается, что город посетят не менее 45 тысяч пассажиров на десятках круизных лайнеров (ожидается, что в Монреале сделают остановку не менее полусотни кораблей, тогда как в прошлом году их было всего 45).

Прямые доходы Монреаля от круизных судов составят 25 миллионов долларов, не считая доходов, которые получат рестораторы, музеи, галереи, магазины…

В этом году практически все причалы оборудованы электрическими источниками питания, которые позволят судам получать чистую энергию (установка этого оборудования началась в 2017 году, но сейчас она успешно завершена). Считается, что из-за отсутствия необходимости включать двигатели на время стоянки, каждый круизный лайнер выбрасывает в воздух на 5 тонн парниковых газов меньше. Монреальский порт — один из 25 портов мира, который оборудован этой технологией.

Компании, которые собираются прислать наибольшее количество судов, это Holland-America, Regent Seven Seas, Hapag-Lloyd и Viking.

Бизнесменам (и бизнесвуменам) Монреаля приготовиться — их ждут толпы страждущих туристов, десантирующихся на монреальские берега!