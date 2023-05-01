Канада приняла решение приостановить эвакуацию своих граждан из Судана

Министерство обороны Канады приняло решение приостановить эвакуацию канадских граждан из Судана из-за серьёзной опасности для участников операции. Положение в стране осложняется.

Министр обороны Канады, госпожа Анита Ананд (Anita Anand) сделала заявление, согласно которому, все операции по эвакуации канадских граждан из этой страны приостанавливаются на неопределённое время. Отказ от продолжения операции вызван тем фактом, что зона упорных боёв между противоборствующими сторонами вплотную приблизилась к районам аэропортов, перестрелки не прекращаются ни на минуту даже ночью, пули и снаряды залетают на территорию аэропортов, повреждая самолёты. Таким образом налаживание воздушного моста просто невозможно без серьёзного риска для его участников. Канадские военные покинули аэропорты и размещены на территории соседних стран.

Хартум, столицу Судана, обслуживают два аэропорта, и оба находятся под постоянным обстрелом, причём командующий канадскими войсками в региона, генерал Боб Оштерлони (Bob Auchterlonie) заявил, что обе стороны конфликта принимают участие в интенсивном обстреле, разрушающим инфраструктуры аэропортов. Но генерал отрицал слухи о том, что канадские вооруженные силы получили приказ окончательно свернуть операции по эвакуации своих граждан.

С одной стороны, канадские войска продолжают оказывать поддержку тем, кто пытается покинуть Судан наземным путём, с другой стороны, авиация готова использовать любой момент для возобновления операций, а с обеими сторонами междуусобной войны Канада пытается установить контакт с целью наладить эвакуацию канадских граждан.