Иммиграция с Александрой Мельниковой. 7 апреля Манитоба пригласила 566 аппликантов подать на ПМЖ

7 апреля Манитоба пригласила 566 аппликантов подать на ПМЖ, из которых 157 имели профиль в экспрес энтри, а остальные прошли по неквалифицированному рабочему труду.
Манитоба приглашает аппликантов чей балл от 600 и выше, в то время за контракт на работу она вам присуждает уже 500 баллов, а если вы уже проработали в Манитобе 6 месяцев, получаете еще 100, плюс балл за возраст, язык и ваше образование и вуаля – у вас номинация.
Кого пригласила провинция?
1.СПЕЦИАЛИСТЫ по продажам опт и розница. Количество приглашенных – 225 человек.
Главные требования:
жить и работать в Манитобе на полный день и
иметь минимум 615 баллов по шкале иммиграции провинции Манитоба
- Остальные квалифицированные и неквалифицированные специалистов, чей балл был минимум 670 и которые имели профиль в системе провинции Манитоба. Количество приглашенных 226
- Выпускники провинции Манитоба, количество – 61 выпускник.
- Квалифицированные работники, которые находятся за пределами Канады и чей балл был минимум 708 по шкале иммиграции в провинцию. Количество – 54 человека.
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ иммиграции в эту провинцию:
Чтобы вас выбрали нужно работать в Манитобе на момент приглашения минимум 6 месяцев и иметь контракт на постоянную работу
Если у вас есть законченное образование в других провинциях в Канаде, вам нужно отработать минимум ОДИН ГОД в Манитобе, А НЕ 6 МЕСЯЦЕВ, чтобы вас пригласили на ПМЖ
ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВО ДАЖЕ ОТКРЫВАТЬ ПРОФИЛЬ НА ИММИГРАЦИОННОМ САЙТЕ ПРОВИНЦИИ МАНИТОБА ЕСЛИ:
- у вас открыт файл по беженству
- вы работаете в других провинциях Канады на данный момент
- ваша супруга (супруг) канадский гражданин или владелец карты ПМЖ (!!!)
- у вас есть номинация на иммиграцию в другую провинцию или ваш файл по иммиграции на федеральном уровне сейчас находится в рассмотрении. Обратите внимание, наличие профиля в Экспресс Энтри не считается преградой для профиля в провинцию Манитоба.
С уважением Александра Мельникова,
“Canada from coast to coast”
лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.
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