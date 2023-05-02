Во Франции 180 человек задержали на первомайских демонстрациях

Около 180 протестующих задержаны во Франции во время первомайских демонстраций.
Соответствующую информацию предоставило МВД республики. Манифестанты были задержаны в различных городах страны. Из них 53 человека задержали в Париже.
Напомним, 1 мая по всей Франции проходят массовые манифестации, организованные профсоюзами. Французы протестуют против повышения пенсионного возраста. Соответствующий законопроект президент Франции Эммануэль Макрон подписал 14 апреля.
Шесть протестующих и 16 сотрудников полиции пострадали во время первомайской демонстрации, которая прошла во французском Лионе,.
Соответствующую информацию предоставила префектуры полиции региона Овернь-Рона-Альпы. Также сообщается, что полицейские задержали в Лионе 33 человека.
Напомним, французские профсоюзы приурочили к 1 мая массовые протесты против повышения пенсионного возраста.
Французская полиция уже задержала по всей стране около 180 участников первомайских демонстрациях. В Париже полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и водометы.