Во Франции 180 человек задержали на первомайских демонстрациях

Около 180 протестующих задержаны во Франции во время первомайских демонстраций.

Около 180 протестующих задержаны во Франции во время первомайских демонстраций.

Соответствующую информацию предоставило МВД республики. Манифестанты были задержаны в различных городах страны. Из них 53 человека задержали в Париже.

Напомним, 1 мая по всей Франции проходят массовые манифестации, организованные профсоюзами. Французы протестуют против повышения пенсионного возраста. Соответствующий законопроект президент Франции Эммануэль Макрон подписал 14 апреля.

Шесть протестующих и 16 сотрудников полиции пострадали во время первомайской демонстрации, которая прошла во французском Лионе,.

Соответствующую информацию предоставила префектуры полиции региона Овернь-Рона-Альпы. Также сообщается, что полицейские задержали в Лионе 33 человека.

Напомним, французские профсоюзы приурочили к 1 мая массовые протесты против повышения пенсионного возраста.

Французская полиция уже задержала по всей стране около 180 участников первомайских демонстрациях. В Париже полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и водометы.