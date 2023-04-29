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Новости Авторы Меган Хорхенсен В воскресенье, 30 апреля, синяя линия метро будет частично закрыта
Metro
Монреальское метро.

В воскресенье, 30 апреля, синяя линия метро будет частично закрыта

Megan Jorgensen Апр 29, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 42 Просмотров

В воскресенье, 30 апреля, метро Монреаля будет работать с перебоями

Ремонтные работы на всех линиях метра в воскресенье, 30 апреля. Проверки, ремонты. Но закрыт для движения будет лишь один участок синей линии.

Воскресным утром, начиная с 5 утра 30 минут, монреальцам и гостям города придётся учитывать возможные перебои в движении метро. Дело в том, что город будет проводить ремонтные работы и проверки оборудования, что вызовет небольшие перерывы в движении.

Но шесть станций синей линии метро будут закрыты полностью. Речь о станциях Acadie, Outremont, Édouard-Montpetit, Université-de-Montréal, Côte-des-Neiges и Snowdon (на станции Snowdon будет полностью закрыт доступ лишь к синей линии, что касается оранжевой, то она будет работать, хотя с возможными задержками). Если на остальных линиях и на остальной части синей линии работы, скорее всего, завершатся достаточно быстро, то указанные выше станции откроются лишь в 19 часов.

На участке Snowdon-Jean Talon транспортное управление запускает автобусы, которые будут курсировать с интервалом в несколько минут. Останавливаться автобусы будут у каждой станции метро обслуживаемого участка. На остальных участках метро в привлечении дополнительных средств транспорта необходимости нет.

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