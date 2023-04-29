В Квебеке открылся завод Resolute по производству целлюлозного волокна

Resolute Forest Products открыла в провинции Квебек завод по выпуску целлюлозных волокон

Resolute Forest Products открыла в провинции Квебек завод по выпуску целлюлозных волокон. Производство начало работу на уже имеющейся у компании бумажной фабрике. Ожидается, что здесь будет производиться до 21 тонны продукции в день. Реализация проекта позволила создать на предприятии около 30 новых рабочих мест.

Целлюлозное волокно, также известное как нанофибриллированная целлюлоза, представляет собой биоматериал из древесного сырья, который можно использовать в качестве натуральной добавки во многих продуктах для улучшения технических характеристик. Объявленное в 2020 году строительство объекта стоимостью 27 млн долларов было частью инвестиционного проекта стоимостью 38 млн долларов.

На церемонии открытия площадки Реми Г. Лалонд , президент и главный исполнительный директор Resolute, заявил: «Я благодарю наших партнеров за их опыт в исследованиях и разработках, а также за их финансовую поддержку… Завод по производству целлюлозных волокон является результатом нашей общей цели по внедрению инноваций и изучению потенциальных возможностей для открытия новых рынков для лесной продукции Квебека и внесения вклада в устойчивое развитие сообществ, в которых мы работаем».

В компании подчеркнули, что новое производство позволит Resolute выйти на новые рынки. Целлюлозное волокно механически обрабатываются без использования химикатов или ферментов и полностью производятся из возобновляемых источников, что приводит к низкому углеродному следу. Среди прочего, компания получила многообещающие результаты испытаний для использования материала в бетоне и упаковке.