Группа специалистов из Университета Торонто объявила о 25 новых повторяющихся радиосигналов из космоса

Группа астрономов объявила об обнаружении рекордного числа 25 новых повторяющихся “быстрых радиовсплесков” (FRB). Это открытие удваивает известную популяцию этих сверхэнергетических космических взрывов и может привести к лучшему пониманию их происхождения.

Быстрые радиовсплески (FRB) – это очень интенсивное радиоизлучение, обнаруженное из глубокого космоса. Некоторые из них могут стать такими же яркими, как и их родная галактика. Эти излучения также редки и быстротечны. Они длятся всего несколько миллисекунд, поэтому их очень трудно обнаружить.

Впервые FRB были обнаружены в 2007 году исследователями, изучавшими архивные данные радиотелескопа. С тех пор их было обнаружено более 100. Большинство из них были однократными, то есть произошли только один раз и больше не наблюдались. Однако некоторые из этих событий также повторялись, иногда с регулярной частотой.

Эти две популяции FRB также имеют различные характеристики, включая их продолжительность и диапазон частот, в котором они наблюдаются, что говорит о потенциально различном происхождении. Однако они до сих пор в значительной степени неизвестны. Считается, что FRB могут быть порождены катаклизмическими событиями в космосе, такими как столкновения нейтронных звезд или взрывы сверхновых.

Более необычные теории также выдвигают версию о том, что их производят инопланетяне. Однако, чтобы лучше понять их, необходимо обнаружить как можно большее их количество, отсюда и интерес к этой недавней работе. Группа специалистов из Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME) и Университета Торонто объявила о выявлении двадцати пяти новых повторяющихся FRB.

Это новое открытие стало результатом использования нового набора статистических инструментов для прочесывания больших объемов данных, собранных радиотелескопами. “Теперь мы можем точно рассчитать вероятность того, что два или более всплеска из одинаковых мест не являются простым совпадением”, — говорит член команды Зигги Плеунис. “Эти новые инструменты были необходимы для данного исследования и будут очень полезны для подобных исследований в будущем”.

Удивительным аспектом этого нового исследования является открытие того, что многие повторяющиеся FRB удивительно неактивны, производя менее одного всплеска в неделю за время наблюдений. Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что эти события еще не наблюдались достаточно долго, чтобы можно было заметить второй всплеск.

Работа по анализу продолжается, но исследователи уже смогли сфокусироваться на некоторых из этих повторяющихся источников, определив вероятные связанные с ними галактики, по крайней мере, для двух из них.