Канадские фермеры просят защитить экспорт пшеницы

Забастовки госслужащих в Канаде поставили под угрозы экспорт пшеничного зерна и благополучие канадских фермеров.

Забастовки госслужащих в Канаде поставили под угрозы экспорт пшеничного зерна и благополучие канадских фермеров. Канадская ассоциация производителей пшеницы просит правительство разрешить сторонним работникам взвешивать и инспектировать зерно в порту Ванкувера, поскольку массовая забастовка служащих государственного сектора может привести к нарушениям экспортных поставок.

Объединенные в профсоюзы инспекторы Национальной комиссии по зерну на терминале «Каскадия» намеренно устроили забастовку в порту, говорится в пресс-релизе группы, которая выступает в защиту фермеров. Протесты могут привести к дальнейшему сокращению мировых поставок зерновых, которые уже и так пострадали от длящегося больше года украинского конфликта.

– Забастовка – это одно, но намеренно наносить удары по порту, который имеет решающее значение для жизни фермеров, выращивающих зерно, и для всей канадской экономики – это верх безрассудной безответственности, – заявил президент Ассоциации западно-канадских производителей пшеницы Гюнтер Йохум.

На прошлой неделе объединение сельскохозяйственных производителей «Keystone» канадской провинции Манитоба и Ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции провинции Саскачевана также заявили, что забастовка, в том числе среди инспекторов, может привести к задержкам с проверкой зерна перед его погрузкой на суда, а также сорвать совместные с правительством усилия по привлечению временных работников в Канаду к весеннему посевному сезону.