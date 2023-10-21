Первая жалоба в истории от недовольного клиента

О чём говорилось в первой в мире жалобе заказчика, недовольного качеством оказанных ему услуг.

Оказывается, недовольство клиентов качеством предоставленных услуг – явление далеко не новое. Оказывается, самая древняя в истории известная нам жалоба датируется 1750 годом до нашей эры, до Рождества Христова. То есть, она была сформулирована и зарегистрирована в письменном виде свыше 3770 лет назад!

Эта официальная жалоба была выгравирована на табличке, которую обнаружили в двадцатых годах прошлого века при раскопках шумерского города-государства Ур, что находилось на юге современного Ирака. Эта табличка, датируемая, как мы уже сказали, 1750 годом до нашей эры., была написана некиим Нанни, недовольным покупателем, чей гнев был направлен на торговца медью по имени Эа-насир.

В своей жалобе Нанни (первый в истории жалобщик!) выражает недовольство качеством полученного изделия из меди, которое он заказал торговцу медью. Нанни выражает возмущение плохим каччеством товара, требует вернуть деньги и возместить моральный ущерб.

В выбитом на табличке тексте присутствует славная фраза: “Да неужто я тварь презренная, раз ты обращаешься со мной с таким презрением?” (узнаёте стандартное выражение жертвы хамоватого продавца?)

И оказывается, Нанни был не единственным покупателем, которого обидел этот Эа-насир, – есть археологические свидетельства о других шумерах, которые выражали недовольство качеством меди у того же торговца Эа-насира – их письменные жалобы найдены рядом с первой. По всей видимости, кто-то собрал жалобы на нерадивого медника и торговца и то ли подал их, то ли собирался подать в какое-то управление по надзору. Скорее всего, жалобы были поданы, а затем то ли рассмотрены положительно, то ли отклонены, но в любом случае выброшены на свалку (возможно, какое-то время они хранились в местных городских архивах, и были утилизированы по истчении срока хранения).

Документ с жалобой стал одной из интересных находок, обнаруженных во время раскопок Ура британским археологом Леонардом Вулли в 1922-1934 гг. Вулли и его команда раскопали 1800 захоронений, включая впечатляющую гробницу царицы Пуаби, одной из немногих женщин-правительниц в древней Месопотамии. Как и в египетской гробнице царя Тута, в гробнице Пуаби сохранился головной убор царицы, сделанный из лазурита (голубого драгоценного камня), лент и золота. Но глиняные таблички с древними текстами стали самой интересной находкой. Благодаря им мы можем сегодня почтить покупателя-заказчика Нанни, составившего первую известную нам жалобу на плохое обслуживание и плохое качество купленного товара!