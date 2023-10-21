Королева Камилла впервые надела бриллиантовую тиару Елизаветы II на торжество

Король Великобритании Карл III и королева Камилла присутствовали на торжественном приеме, который прошел в резиденции лорд-мэра Лондона

Король Великобритании Карл III и королева Камилла присутствовали на торжественном приеме, который прошел в резиденции лорд-мэра Лондона. Мероприятие было посвящено деятельности гражданских институтов лондонского Сити и торговых гильдий города. Традиция проведения подобного мероприятия в первый год коронации монарха уходит корнями в 1689 год.

По прибытии в Мэншн-Хауз супруги встретились с лорд-мэром. После этого они приняли участие в церемонии вручения Жемчужного меча. Эта древняя реликвия, украшенная более чем 2600 жемчужинами, была подарена Сити Елизаветой I в 1571 году. В рамках церемонии король вернул меч лорд-мэру, что символизировало его власть. Особое внимание привлек не только сам прием, но и выбор наряда королевы.

В этот раз на мероприятии она впервые представила тиару Елизаветы II, более известную как «Девушки Великобритании и Ирландии». Это украшение, усыпанное бриллиантами, было создано ювелирным домом Garrard & Co в конце XIX века по заказу Комитета девушек Великобритании и Ирландии. Именно они подарили эту тиару Марии Текской, которая вышла замуж за принца Альберта, впоследствии ставшего королем Георгом V.

В 1947 году королева Мария передала этот аксессуар Елизавете II в знак своей благосклонности к ее браку. Эта тиара сопровождала Елизавету II на различных торжествах и приемах на протяжении всего ее 70-летнего правления, а даже изображена на нескольких банкнотах и монетах Великобритании. В последнее время королева Камилла часто почтительно вспоминает покойную Елизавету II, надевая украшения, связанные с ее личностью.

Недавно, во время официального визита во Францию, она предстала в колье, которое король Георг VI подарил Елизавете II в день свадьбы. Недавно супруга Карла III также посетила Royal Ascot, где была замечена с брошью, ранее принадлежавшей покойной королеве.