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Новости Канада приостановила работу консульств в трех индийских городах
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Канада приостановила работу консульств в трех индийских городах

Виктория Христова Окт 21, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада приостановила работу консульств в трех индийских городах отключены 38 Просмотров

Канада приостановила обслуживание в генконсульствах в индийских городах Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Канада приостановила обслуживание в генконсульствах в индийских городах Бенгалуру, Чандигархе и Мумбаи. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В сентябре этого года власти Канады предположили, что индийские спецслужбы могут быть причастны к убийству лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Нижара, которое произошло в июне. В связи с этим Канада выслала из страны высокопоставленного индийского дипломата, которого подозревает в работе на разведку Индии.

На действия Канады последовал соответствующий ответ от Индии. Страна приняла решение о высылке высокопоставленного канадского дипломата. Власти предложили ему покинуть страну в течение пяти дней.
Ранее глава канадского МИД Мелани Джоли заявила об отзыве из Индии 41 дипломата, иммунитет которых оказался под угрозой. Нью-Дели предписывал канадским дипломатическим работникам вернуться на родину до 10 октября .

По словам министра, такое массовое выдворение отразится на деятельности канадских представительств.

«Мы вынуждены временно приостановить личное оказание услуг в консульствах до дальнейшего уведомления», — указано в заявлении Джоли и министра по делам иммиграции, беженцев и гражданства Марка Миллера.

На сайте правительства Канады уточняется, что граждане могут получить консульские услуги и дополнительную информацию в представительстве высокого комиссара в Нью-Дели.

В свою очередь, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава не будет обострять отношения с Индией после требования о высылке дипломатов.

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