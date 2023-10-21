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Новости В WhatsApp появились самоуничтожающиеся аудиосообщения

В WhatsApp появились самоуничтожающиеся аудиосообщения

Виктория Христова Окт 21, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи В WhatsApp появились самоуничтожающиеся аудиосообщения отключены 33 Просмотров

WhatsApp снова на слуху: компания выпустила еще одну функцию, чтобы заинтересовать своих пользователей: самоуничтожение аудиосообщений, которая, несомненно, добавит новый уровень конфиденциальности.

WhatsApp снова на слуху: компания выпустила еще одну функцию, чтобы заинтересовать своих пользователей: самоуничтожение аудиосообщений, которая, несомненно, добавит новый уровень конфиденциальности.

Эти аудиосообщения будут исчезать сразу после того, как их откроет получатель. WABetaInfo, основной источник информации о бета-версиях WhatsApp, первым сообщил об этом. В настоящее время эта функция доступна только избранным бета-тестерам, установившим последнюю версию мессенджера.

При этом точные сроки публичного релиза остаются неопределенными. Поэтому будьте внимательны и следите за обновлениями.

Ранее, кстати, в iOS-версии WhatsApp под номером 23.21.1.71 более удобной стала отправка аудио- и видеосообщений. Однако, как и в случае с самоуничтожающимися аудиосообщениями, нельзя с уверенностью ответить, как быстро нововведение будет реализовано в стабильных версиях.

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