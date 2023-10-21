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Новости В Мире Наследники Берлускони решили уничтожить огромную коллекцию картин бывшего премьера
Berlusconi
Сильвио Берлускони. Фото из Интернета.

Наследники Берлускони решили уничтожить огромную коллекцию картин бывшего премьера

Виктория Христова Окт 21, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Наследники Берлускони решили уничтожить огромную коллекцию картин бывшего премьера отключены 9 Просмотров

Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не знают, что делать с доставшейся им коллекцией из 25 000 картин.

Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не знают, что делать с доставшейся им коллекцией из 25 000 картин.

Дело в том, что большинство работ не представляют значительной художественной ценности, зато их содержание обходится в 800 000 евро ежегодно.

Как рассказал арт-консультант и друг Берлускони Витторио Сгарби, в последнее время политик страдал бессонницей и скупал картины на ночных телеканалах, вроде «Магазина на диване». Со временем такой шопинг превратился в навязчивую привычку.

Наследники, для которых уход за коллекцией стал нелегким бременем, хотят оставить лишь несколько самых ценных полотен, а остальные предать огню. Возможно, главная резиденция Берлускони в Аркоре планировалась премьером как музей.

«Я не знаю, началось ли уже уничтожение. Но, по крайней мере, на художественном уровне, это не было бы преступлением», – отметил Сгарби.

Сильвио Берлускони скончался в июне в возрасте 87 лет после борьбы с хронической лейкемией.

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