Наследники Берлускони решили уничтожить огромную коллекцию картин бывшего премьера

Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не знают, что делать с доставшейся им коллекцией из 25 000 картин.
Дело в том, что большинство работ не представляют значительной художественной ценности, зато их содержание обходится в 800 000 евро ежегодно.
Как рассказал арт-консультант и друг Берлускони Витторио Сгарби, в последнее время политик страдал бессонницей и скупал картины на ночных телеканалах, вроде «Магазина на диване». Со временем такой шопинг превратился в навязчивую привычку.
Наследники, для которых уход за коллекцией стал нелегким бременем, хотят оставить лишь несколько самых ценных полотен, а остальные предать огню. Возможно, главная резиденция Берлускони в Аркоре планировалась премьером как музей.
«Я не знаю, началось ли уже уничтожение. Но, по крайней мере, на художественном уровне, это не было бы преступлением», – отметил Сгарби.
Сильвио Берлускони скончался в июне в возрасте 87 лет после борьбы с хронической лейкемией.