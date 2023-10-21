Вот что нужно заработать, чтобы купить жилье в Монреале

Согласно исследованию Ratehub, житель Монреаля должен зарабатывать более 100 000 долларов в год, если он хочет иметь возможность купить себе недвижимость (с первоначальным взносом в размере 20%).

Согласно исследованию Ratehub, житель Монреаля должен зарабатывать более 100 000 долларов в год, если он хочет иметь возможность купить себе недвижимость (с первоначальным взносом в размере 20%).

По состоянию на сентябрь 2023 года средняя цена жилья в Монреале, по данным Ratehub, составляла 518 600 долларов, а чтобы приобрести этот тип недвижимости, житель Монреаля должен зарабатывать 116 220 долларов в год.

Данные, опубликованные в понедельник утром, основаны на ипотеке с первоначальным взносом в размере 20%, амортизацией в течение 25 лет, годовым налогом на имущество в размере 4000 долларов и ежемесячным взносом на отопление в размере 150 долларов.

В пяти других канадских городах требуется годовая заработная плата брутто от 100 000 до 200 000 долларов, чтобы предложить жилье, это Галифакс (117 050 долларов), Калгари (123 000 долларов), Оттава (140 650 долларов), Гамильтон (181 800 долларов) и Виктория (187 900 долларов).

В Ванкувере и Торонто местные жители должны заработать 250 000 и 235 000 долларов соответственно, чтобы купить себе ту же недвижимость. И наоборот, Виннипег и Эдмонтон – два города с самой низкой заработной платой за покупку жилья в Канаде (81 860 и 87 850 долларов).

Если средняя цена на жилье имела тенденцию к снижению в период с августа по сентябрь 2023 года во всех десяти городах, исследованных Ratehub (например, -3000 долларов в Монреале), то заработная плата, необходимая для того, чтобы позволить себе это жилье, только увеличилась в период с августа 2023 года по сентябрь 2023 года (+1540 долларов в Монреале).

Именно в Ванкувере прирост дохода, необходимый для покупки дома, был самым сильным (3900 долларов), хотя средняя цена на жилье снизилась на 5100 долларов.

Именно в Торонто цены на жилье упали больше всего по сравнению с предыдущим месяцем (14 400 долларов). Однако для покупки среднего жилья в этом городе требуется дополнительный доход в размере 1800 долларов.

«Стоимость жилья снизилась во всех десяти исследованных городах, но при этом стала менее доступной. Данные за август – сентябрь подчеркивают влияние даже незначительного повышения ставок на доступность”, – сказал Филипп Симар, директор по ипотечному кредитованию в Квебеке в Ratehub.ca.

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