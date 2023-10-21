KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов, особенно в этот осенний период!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Сериал «Убить Риту». Премьера!

Видеотека Premier представляет новый криминально-драматический сериал под названием «Убить Риту». В центре внимания оказывается талантливая учёная-химик, чья жизнь в мгновенье переворачивается с ног на голову. Учительница химии Рита после скандального увольнения из-за связи с учеником остаётся без денег. Используя свои знания в химии, она начинает неплохо зарабатывать быстрой уборкой коттеджей: оказывается, что её самодельный «химический коктейль» смывает не только следы шумной вечеринки, но и кровь с места преступления. Совершенно случайным образом героиня попадает в самый центр преступных разборок, и ей заинтересовывается полиция. Только вот на самом деле Рита не так проста, как кажется сначала.

Видеотека more.tv – Сериал «Короче, план такой». Премьера!

Видеотека more.tv предлагает посмотреть новую комедию от режиссера «Стаи» и продюсера Вадима Галыгина. Сериал «Короче, план такой» рассказывает о четвёрке авантюристов, которые всё время общались лишь онлайн. Вместе они удачно взламывали электронные кошельки богатых людей, а затем внезапно привлекли внимание закона. Когда судьба их наконец сводит вместе в реальной жизни, им необходимо сделать выбор: отправиться в тюрьму или начать работать на благо государства. Выбрав второй вариант, хакеры начинают работать над обеспечением безопасности людей со всего мира. Казалось бы, всё обошлось, но оказывается, что в команде появился крот.

Видеотека START – Сериал «Однажды в Абхазии». Премьера!

Видеотека START радует новым сериалом «Однажды в Абхазии». Главный герой – сотрудник МЧС Абхазии Теймураз. У него добрый нрав, но нет денег. На спасателе висят кредиты умершего брата, а его большая семья с трудом ютится в доме у тещи. Однако даже это не самое страшное в его жизни. Оказывается, местное правительство намерено устроить хранилище радиоактивных отходов в заброшенной шахте, где когда-то погиб и до сих пор покоится дед Теймураза. У героя остаётся лишь один вариант – самому уйти в политику и остановить планы правительства. Удастся ли ему это сделать?

Видеотека more.tv – Мультсериал «Царевны»

Увлекательные приключения ожидают главных героинь нового мультсериала «Царевны». В центре сюжета оказывается пять юных волшебниц: Царевна-лягушка Василиса, Царевна-несмеяна Дарья, Елена Прекрасная, Варвара-Краса, длинная коса и Спящая Царевна Соня. У всех у них есть магическая сила, однако они ещё не умеют ей управлять. Именно поэтому героини отправляются в школу волшебства Кощея Бессмертного на магический остров Дивногорье. Здесь их ожидает не только учёба, но и, конечно же, масса приключений, секретных заданий и тайн!

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