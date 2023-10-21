Иерусалимская патриархия осудила удар по территории храма в Газе

Иерусалимская православная церковь выступила с осуждением удара, в результате которого оказалась поражена территория ее прихода в секторе Газа.

Иерусалимская православная церковь выступила с осуждением удара, в результате которого оказалась поражена территория ее прихода в секторе Газа. В своем заявлении патриархия назвала атаку «военным преступлением» и возложила ответственность за произошедшее на Израиль.

“Иерусалимская православная патриархия выражает свое жесточайшее осуждение в связи с израильским воздушным ударом, в результате которого была поражена территория ее церкви в городе Газе. Патриархия подчеркивает, что удары по церквям и ее учреждениям <…> представляют собой военное преступление, которое нельзя игнорировать”, — говорится в заявлении.

Патриархия также объявила о «сохранении приверженности выполнению своего религиозного и морального долга», который заключается в оказании помощи и предоставлении убежища нуждающимся. В церкви подчеркнули, что не оставят «свой гуманитарный долг, укорененный в христианских ценностях»

Ранее греческий телеканал ERT сообщил о разрушении церкви Святого Порфирия в Газе в результате удара со стороны Израиля. По его данным, в церкви было около 50 человек. По информации МИД Палестины, два человека погибли, несколько десятков пострадали. Епископ Иерусалимской православной церкви, архиепископ Тивериадский Алексий также сообщил о погибших в результате удара по церкви. По его словам, на территории монастыря проживали более 400 человек. Точной цифры жертв священник не назвал.