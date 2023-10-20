Торговая сеть магазинов Loblaws

Рассказываем о канадской торговой сети Loblaws

Наверняка, вы не знали о том, что некоторые из посещаемых вами магазинов тоже относятся к компании Loblaws, хотя, казалось бы, не имеют к ней отношения.

Канадская торговая сеть Loblaws — весьма интересная и успешная компания, со своей долгой историей. Это канадская сеть супермаркетов, которые охватывают Квебек, Онтарио и другие провинции, причём в Альберте и Британской Колумбии сеть выступает под брендом Loblaws CityMarket Головной офис Loblaws находится в Брамптоне, Онтарио.

Магазины Loblaws является дочерней компанией Loblaw Companies Limited, крупнейшего продовольственного дистрибьютора Канады. А Loblaw Companies Limited в свою очередь является дочерней компанией George Weston Ltd., крупнейшего частного работодателя Канады, о котором мы расскажем отдельно.

Loblaw Limited объединяет несколько брендов и форматов магазинов, таких как:

Maxi

Maxi et Cie

Provigo

No Frills (аналог Maxi в Онтарио)

Real Canadian Superstore

Pharmaphix

Shoppers Drug Mart (аналог Pharmaprix в Онтарио)

Joe Fresh

President’s Choice (продукты этого бренда продаются в разных сетях)

T&T Supermarket (хотя многие уверены, что это китайский супермаркет, судя по выбору продуктов, им предлагаемых).И другие.

Подчеркнём, что магазины Maxi и магазины Provigo являются дочерней компанией Loblaw Companies Limited.

По состоянию на 2022 год, Loblaw Companies Limited имела более 2400 магазинов по всей Канаде, из которых большинство были управляемы независимыми владельцами и являлись франчайзингами.

Количество сотрудников компании, от работников предприятий, производящих продукты, до продавцов и кассиров составляло в Канаде в 2022 году около 200 тысяч человек.

Заявленный девиз Loblaw Companies Limited: «Жить хорошо, жить полноценно» (почти «Жить хорошо, а хорошо жить — ещё лучше»).

Всего, по данным самой компании, канадцы посещают её магазины не менее миллиарда раз каждый год.

Компания также занимается благотворительностью через свой фонд The President’s Choice Children’s Charity.

По поводу фотографии: Нет, это не ошибка. Магазины Provigo являются дочерней компанией Loblaws, что видно и из лого, то же самое, что у Loblaws. Фотография сделана в 2019 году. Сегодня на месте этого Provigo на улице St-Croix в монреальском районе Saint-Laurent расположен супермаркет T&T – большой «китайский» магазин, который тоже принадлежит Loblaws.