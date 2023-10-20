Рейд на Ст.Олбанс – одна из самых необычных операций Гражданской войны в США

Набег боевиков-южан на город Ст.Олбанс, в штате Вермонт, был организован в Монреале. Рейд, который вызвал серьёзные последствия в отношениях между Канадой и США.

В истории гражданской войны в США рейд на Ст-Олбанс стал одним из самых необычных и интересных эпизодов. В ходе рейда боевики-южане проникли с территории Канады на территорию Соединённых Штатов. Всего в группе был двадцать один боевки, а рейд состоялся 19 октября 1864 года. За всю войну эта боевая операция стала самым северной сухопутной операцией противоборствующих сторон.

Рейд преследовал две цели – во-первых, захватить денежные средств, чтобы пополнить казну Конфедерации, и во-вторых заставить армию Союза отвлечь войска от южного фронта для защиты северной границы, так как никто не знал, является ли рейд одиночной операцией или же стал началом регулярных налётов. Можно говорить и о третьей цели – показать северянам, что “мы сильны и можем нападать на вас всюду и везде”.

Вылазка была спланирована и возглавлена Беннетом Х. Янгом. Он был военнослужащим армии Юга, был пленён после битвы при Салинвилле в Огайо во время рейд Моргана по тылам северян в предыдущем году. Он смог сбежать в Канаду, где и задумал операцию, он вернулся кружным путём в Конфедерацию, где предложил провести серию рейдов на Союз из Канады. Янгу было присвоено воинское звание лейтенанта, он вернулся в Канаду, где набрал других конфедератов, которым удалось бежать из плена в США и перебраться в Канаду, в первую очередь, в Монреаль.

Целью первого рейда был выбран город Сент-Олбанс в Вермонте, тихий городок всего в 15 милях (24 км) от канадско-американской границы.

Рейд начался в среду, 19 октября. Двадцать один конфедерат вошли в город и захватили его. Они ограбили три банка – First National, St. Albans и Franklin County Banks, где завладели суммой в размере примерно 200 тысяч долларов (в нынешних ценах это не менее 100 миллионов). Они также попытались поджечь несколько муниципальных зданий, но безуспешно. В ходе рейда был убит один местный житель и ранено двое. Затем налётчики они ушли обратно в Канаду.

В Монреале конфедераты были арестованы канадскими властями, но не были экстрадированы в США. Затем их судили, и суд признал их комбатантами (потому что они совершили налёт на учреждения, а не на личные дома, потому что они надели военную форму южан перед началом операции, потому что они чётко позционировали себя, как бойцы армии Южан. Отдельно рассматривался эпизод по гибели мирного жителя и ранению двух жителей, но было доказано, что те открыли огонь первыми и ответный огонь был мерой замозащиты. Суд не признал участников рейда преступниками и всех освободил.

Большая часть денег была возвращена США, но около 88 тысяч долларов так и не были найдены. Очевидно, эта сумма попала Конфедератам.

Рейд на St-Alban был уникальным. Он привёл к напряжению в отношениях между США и Канадой, но он также способствовал укреплению канадского суверенитета и нейтралитета, так как Канада показала себя, как совершенно самостоятельная страна.

Рейд был организован в Монреале, где Янг набрал других конфедератов для рейда. Затем группа доехала на лошадях Филипсбурга, на границе между нынешним Квебеком и США. После пересечения границы бойцы добрались до Сент-Олбанса, а после рейда они вернулись в Канаду через город Френклин в Вермонте.